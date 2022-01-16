Гвардиола: "В январе никому не стать чемпионом"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отказался признать, что судьба титула Премьер-Лиги уже предопределена.
Победа 1:0 над "Челси" в субботу позволила "Сити" увеличить свой отрыв во главе Премьер-Лиги до 13 очков.
Однако Гвардиола спешит напомнить, что на дворе только январь, а у двух главных преследователей "горожан" есть матчи в запасе.
"Это важная победа, потому что мы играли против большого претендента (на титул). Когда ты набираешь три очка против такого соперника, они три очка не набирают, и становится на неделю меньше".
"Но в январе никому не стать чемпионом. Мы можем вспомнить, что у "Челси" и "Ливерпуля" есть матчи в запасе. Если они выиграют их, то будут в восьми очках позади, а восемь очков в январе — это ничто", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
16.01.2022 08:00
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Последние комментарии:
за март-май еще не проплачено
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Какие матчи в запасе у Челси???У Ливерпуля, да! У Челси, нет.
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Короче не вытаскивает набалдашник из ротана челсюков, прокручивает в щечку эхххехеххх. Король!
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Скромный КОРОЛЬ!!!
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