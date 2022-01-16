Гвардиола: "В январе никому не стать чемпионом"

Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отказался признать, что судьба титула Премьер-Лиги уже предопределена.

Победа 1:0 над "Челси" в субботу позволила "Сити" увеличить свой отрыв во главе Премьер-Лиги до 13 очков.

Однако Гвардиола спешит напомнить, что на дворе только январь, а у двух главных преследователей "горожан" есть матчи в запасе.

"Это важная победа, потому что мы играли против большого претендента (на титул). Когда ты набираешь три очка против такого соперника, они три очка не набирают, и становится на неделю меньше".

"Но в январе никому не стать чемпионом. Мы можем вспомнить, что у "Челси" и "Ливерпуля" есть матчи в запасе. Если они выиграют их, то будут в восьми очках позади, а восемь очков в январе — это ничто", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2022 08:00

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  1. vals1702 16.01.2022 09:26 # vals1702
    за март-май еще не проплачено

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  2. dnssda 16.01.2022 08:53 # dnssda
    Какие матчи в запасе у Челси???У Ливерпуля, да! У Челси, нет.

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  3. mcfc-fantactic 16.01.2022 08:06 # mcfc-fantactic
    Короче не вытаскивает набалдашник из ротана челсюков, прокручивает в щечку эхххехеххх. Король!

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  4. slash-lfc 16.01.2022 08:03 # slash-lfc
    Скромный КОРОЛЬ!!!

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