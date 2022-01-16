Мартиаль не приехал на "Вилла Парк", потому что не захотел

Антони Мартиаль Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль отказался от участия в матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы".

В субботу "Юнайтед" пожаловал на "Вилла Парк" только с восемью запасными вместо девяти разрешенных, включая двух голкиперов.

После ничьей 2:2 наставник "красных дьяволов" Ральф Рангник поведал, что Мартиаль, последний раз выходивший на поле 2 декабря против "Арсенала", отсутствовал по не совсем уважительной причине, продолжая отчаянно требовать трансфера.

"Он не хотел, чтобы мы включали его в заявку. При обычных обстоятельствах он бы попал в заявку, но он не захотел этого. По этой причине он не отправился с нами в поездку вчера", — цитирует Рангника ESPN.

Добавим, в прошлом месяце "Юнайтед" отклонил предложение "Севильи" об аренде Антони, чей контракт рассчитан до 2024 года и подразумевает опцию продления на 12 месяцев.


Метки Манчестер Юнайтед, Мартиаль

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2022 07:00

Количество просмотров Просмотров: 576

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  1. hammersmith 16.01.2022 07:59 # hammersmith
    Потому что так надо было

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  2. scauzer11 16.01.2022 07:50 # scauzer11
    окуенные у них там правила, ахахаха

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  3. shearer1 16.01.2022 07:42 # shearer1
    Красава, в Нью...

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  4. weorlfc 16.01.2022 07:34 # weorlfc
    Зная менеджмент МЮ они ему зп повысят.

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  5. halamadrid94 16.01.2022 07:28 # halamadrid94
    Ну , после того, как он откровенно поссал на тренера, на интересы команды, и вообще на клуб, нужно гнать за шею, даже если любимый игрок Джоэла Глейзера.

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  6. apl-nash 16.01.2022 07:20 # apl-nash
    Красава, чё

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