Мартиаль не приехал на "Вилла Парк", потому что не захотел

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль отказался от участия в матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы".

В субботу "Юнайтед" пожаловал на "Вилла Парк" только с восемью запасными вместо девяти разрешенных, включая двух голкиперов.



После ничьей 2:2 наставник "красных дьяволов" Ральф Рангник поведал, что Мартиаль, последний раз выходивший на поле 2 декабря против "Арсенала", отсутствовал по не совсем уважительной причине, продолжая отчаянно требовать трансфера.



"Он не хотел, чтобы мы включали его в заявку. При обычных обстоятельствах он бы попал в заявку, но он не захотел этого. По этой причине он не отправился с нами в поездку вчера", — цитирует Рангника ESPN.



Добавим, в прошлом месяце "Юнайтед" отклонил предложение "Севильи" об аренде Антони, чей контракт рассчитан до 2024 года и подразумевает опцию продления на 12 месяцев.