Мартиаль не приехал на "Вилла Парк", потому что не захотел
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль отказался от участия в матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы".
В субботу "Юнайтед" пожаловал на "Вилла Парк" только с восемью запасными вместо девяти разрешенных, включая двух голкиперов.
После ничьей 2:2 наставник "красных дьяволов" Ральф Рангник поведал, что Мартиаль, последний раз выходивший на поле 2 декабря против "Арсенала", отсутствовал по не совсем уважительной причине, продолжая отчаянно требовать трансфера.
"Он не хотел, чтобы мы включали его в заявку. При обычных обстоятельствах он бы попал в заявку, но он не захотел этого. По этой причине он не отправился с нами в поездку вчера", — цитирует Рангника ESPN.
Добавим, в прошлом месяце "Юнайтед" отклонил предложение "Севильи" об аренде Антони, чей контракт рассчитан до 2024 года и подразумевает опцию продления на 12 месяцев.
16.01.2022 07:00
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Последние комментарии:
Потому что так надо было
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окуенные у них там правила, ахахаха
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Красава, в Нью...
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Зная менеджмент МЮ они ему зп повысят.
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Ну , после того, как он откровенно поссал на тренера, на интересы команды, и вообще на клуб, нужно гнать за шею, даже если любимый игрок Джоэла Глейзера.
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Красава, чё
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