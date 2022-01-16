22-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 16 января, двумя поединками продолжится 21-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВЕСТ ХЭМ — ЛИДС 17:00 Онлайн-трансляция



"Вест Хэм" преодолел недавний спад и, одержав три победы подряд в Премьер-Лиге, вернулся в борьбу за попадание в зону Лиги Чемпионов. Для "Лидса" это будет первый выезд в чемпионате после позорных 7:0 от "Манчестер Сити" 14 декабря. С момента своего возвращения в Премьер-Лигу в 2020 году "белые" проиграли все четыре встречи с "молотобойцами".



"Вест Хэм" снова может рассчитывать на полузащитников Томаша Соучека и Марка Нобла. Курт Зума едва возобновил полноценные тренировки после травмы.



Нападающий "Лидса" Патрик Бэмфорд залечил свое бедро. Также поправились Паскаль Стрейк, Хуниор Фирпо и Родриго, но около семи других игроков отсутствуют.



ЛИВЕРПУЛЬ — БРЕНТФОРД 17:00 Онлайн-трансляция



"Ливерпуль" заметно притормозил, выиграв только один из шести последних матчей во всех соревнованиях и ни одного из трех последних в Премьер-Лиге. У "Брентфорда" два "клин-шита" в двух последних поединках чемпионата — как и в 18 предыдущих. "Красные" ни разу не уступили "чайкам" в восьми последних встречах во всех соревнованиях.



Из-за Кубка Африки "Ливерпуль" по-прежнему лишен Наби Кейта, Садио Мане и Мохамеда Салаха. Виргил Ван Дейк, Энди Робертсон и Джеймс Милнер должны залечить свои болячки вовремя.



"Брентфорд" ожидает, что вернутся в строй Рико Генри и Серхио Каньос. Фрэнк Оньека на Кубке Африки.