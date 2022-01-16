Рангник: "Эта ничья ощущается как поражение"

Ральф Рангник Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник признался, что ничья 2:2 с "Астон Виллой" ощущается "как поражение".

Ведя в два мяча к 77-й минуте, "Юнайтед" не смог удержать победный счет на "Вилла Парк". Вышедший на замену Филиппе Коутиньо помог хозяевам вырвать ничью.

Этот результат расстраивает Рангника, однако Ральф видит некоторые улучшения в игре своей команды.

"Очень сложно найти позитив после этих 95 минут. У меня было ощущение, что это наш лучший матч с момента моего прихода — в первые 30 минут мы доминировали в игре. Мы сделали кое-какие шаги вперед, но некоторые вещи нам все еще нужно улучшить".

"План состоял в том, чтобы прессинговать их в середине поля, и в первые 30 минут мы очень хорошо это делали, равно как и контролировали мяч. В этом заключается позитив. Но когда ты ведешь 2:0, то должен лучше обороняться, чем мы в заключительные 15 минут".

"В заключительные 15 минут мы слишком много теряли мяч, мы не были компактны, как прежде, и пропустили два гола. Также мы недостаточно смело провели 15 минут перед перерывом. Мы должны были увозить три очка дома, так что эта ничья ощущается как поражение".

"Прямо сейчас я очень расстроен, но мы показали, что сделали шаг вперед. Теперь нужно улучшить результаты, но сейчас мы чувствуем, что потеряли два очка", — сообщил Рангник Sky Sports.


Метки Астон Вилла, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Рангник

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2022 00:05

Количество просмотров Просмотров: 518

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. wilegend 16.01.2022 00:14 # wilegend
    15.01.2022 22:30 # удалить
    wilegend

    ничья унитаза тож неплохо. это ближе к поражению чем к победе
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/90794/?c=1#c7485220

    (ответить)

  2. true-manc 16.01.2022 00:13 # true-manc
    один шаг вперед - два шага назад
    верной дорогой идет маню
    пожизненный контракт этому долб*ебу с дырявой памятью

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: