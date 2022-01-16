Рангник: "Эта ничья ощущается как поражение"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник признался, что ничья 2:2 с "Астон Виллой" ощущается "как поражение".

Ведя в два мяча к 77-й минуте, "Юнайтед" не смог удержать победный счет на "Вилла Парк". Вышедший на замену Филиппе Коутиньо помог хозяевам вырвать ничью.



Этот результат расстраивает Рангника, однако Ральф видит некоторые улучшения в игре своей команды.



"Очень сложно найти позитив после этих 95 минут. У меня было ощущение, что это наш лучший матч с момента моего прихода — в первые 30 минут мы доминировали в игре. Мы сделали кое-какие шаги вперед, но некоторые вещи нам все еще нужно улучшить".



"План состоял в том, чтобы прессинговать их в середине поля, и в первые 30 минут мы очень хорошо это делали, равно как и контролировали мяч. В этом заключается позитив. Но когда ты ведешь 2:0, то должен лучше обороняться, чем мы в заключительные 15 минут".



"В заключительные 15 минут мы слишком много теряли мяч, мы не были компактны, как прежде, и пропустили два гола. Также мы недостаточно смело провели 15 минут перед перерывом. Мы должны были увозить три очка дома, так что эта ничья ощущается как поражение".



"Прямо сейчас я очень расстроен, но мы показали, что сделали шаг вперед. Теперь нужно улучшить результаты, но сейчас мы чувствуем, что потеряли два очка", — сообщил Рангник Sky Sports.