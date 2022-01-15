Тухель раскритиковал Лукаку после поражения от "Сити"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель обрушился с критикой на своего нападающего Ромелу Лукаку после поражения 1:0 от "Манчестер Сити".

В субботнем матче на "Этихад" Лукаку имел две отличные возможности, но в первом случае ошибся с пасом на Хакима Зийеша, а во втором не смог пробить голкипера "горожан" Эдерсона.



Тухель считает, что со стороны Ромелу было непозволительно так транжирить моменты в столь важном матче.



"Если ты отдаешь пас, то отдавай его туда, где есть игрок!"



"Мы загубили свои моменты. Будем честны: это была отличная возможность повести 1:0 в этом матче. Как много шансов у тебя может быть против "Сити"?



"То же самое во втором тайме. Я не знаю, было ли у нас больше моментов в финале Лиги Чемпионов, чем здесь".



"Если ты хочешь выигрывать такого рода матчи на "Этихад", ты должен использовать свои моменты, а мы этого не сделали. Мы не лучшим образом принимали решения на чужой половине поля".



"Он (Лукаку) совершил много потерь мяча, когда его никто не прессинговал. Много потерь в многообещающих положениях".



"Он имел огромный момент. Мы хотим снабжать его мячом, но он является частью команды, и наша игра впереди, особенно в первом тайме, могла быть гораздо, гораздо лучше", — цитирует Тухеля talkSPORT.