Тухель раскритиковал Лукаку после поражения от "Сити"

Ромелу Лукаку Главный тренер "Челси" Томас Тухель обрушился с критикой на своего нападающего Ромелу Лукаку после поражения 1:0 от "Манчестер Сити".

В субботнем матче на "Этихад" Лукаку имел две отличные возможности, но в первом случае ошибся с пасом на Хакима Зийеша, а во втором не смог пробить голкипера "горожан" Эдерсона.

Тухель считает, что со стороны Ромелу было непозволительно так транжирить моменты в столь важном матче.

"Если ты отдаешь пас, то отдавай его туда, где есть игрок!"

"Мы загубили свои моменты. Будем честны: это была отличная возможность повести 1:0 в этом матче. Как много шансов у тебя может быть против "Сити"?

"То же самое во втором тайме. Я не знаю, было ли у нас больше моментов в финале Лиги Чемпионов, чем здесь".

"Если ты хочешь выигрывать такого рода матчи на "Этихад", ты должен использовать свои моменты, а мы этого не сделали. Мы не лучшим образом принимали решения на чужой половине поля".

"Он (Лукаку) совершил много потерь мяча, когда его никто не прессинговал. Много потерь в многообещающих положениях".

"Он имел огромный момент. Мы хотим снабжать его мячом, но он является частью команды, и наша игра впереди, особенно в первом тайме, могла быть гораздо, гораздо лучше", — цитирует Тухеля talkSPORT.


Метки Лукаку, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2022 23:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 15.01.2022 23:32 # mixmaster
    Понеслось гамно по трубам челсидоров

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  2. yela 15.01.2022 23:24 # yela
    Кусок говна эта Лукака и Тухель верно поступает, сливая эту макаку с его агентом. Убытки от его приобретения будут большие, но кого это ебет?

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  3. kukuruzzo 15.01.2022 23:14 # kukuruzzo
    Тухелян уже зашился что ле? Ничего, Лукаку третьей ногой разорвёт швы

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  4. division 15.01.2022 23:14 # division
    Ну всё, сейчас он опять по Италии скучать начнёт

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  5. gunars 15.01.2022 23:12 # gunars
    Тухель чет поплыл, скоро на выход скорее всего)

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  6. sausage 15.01.2022 23:07 # sausage
    Ахахаха. Походу, Лукака скоро опять захандрит, как в МЮ, и обидется на всех.

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