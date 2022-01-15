Тухель раскритиковал Лукаку после поражения от "Сити"
Главный тренер "Челси" Томас Тухель обрушился с критикой на своего нападающего Ромелу Лукаку после поражения 1:0 от "Манчестер Сити".
В субботнем матче на "Этихад" Лукаку имел две отличные возможности, но в первом случае ошибся с пасом на Хакима Зийеша, а во втором не смог пробить голкипера "горожан" Эдерсона.
Тухель считает, что со стороны Ромелу было непозволительно так транжирить моменты в столь важном матче.
"Если ты отдаешь пас, то отдавай его туда, где есть игрок!"
"Мы загубили свои моменты. Будем честны: это была отличная возможность повести 1:0 в этом матче. Как много шансов у тебя может быть против "Сити"?
"То же самое во втором тайме. Я не знаю, было ли у нас больше моментов в финале Лиги Чемпионов, чем здесь".
"Если ты хочешь выигрывать такого рода матчи на "Этихад", ты должен использовать свои моменты, а мы этого не сделали. Мы не лучшим образом принимали решения на чужой половине поля".
"Он (Лукаку) совершил много потерь мяча, когда его никто не прессинговал. Много потерь в многообещающих положениях".
"Он имел огромный момент. Мы хотим снабжать его мячом, но он является частью команды, и наша игра впереди, особенно в первом тайме, могла быть гораздо, гораздо лучше", — цитирует Тухеля talkSPORT.
15.01.2022 23:00
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Последние комментарии:
Понеслось гамно по трубам челсидоров
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Кусок говна эта Лукака и Тухель верно поступает, сливая эту макаку с его агентом. Убытки от его приобретения будут большие, но кого это ебет?
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Тухелян уже зашился что ле? Ничего, Лукаку третьей ногой разорвёт швы
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Ну всё, сейчас он опять по Италии скучать начнёт
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Тухель чет поплыл, скоро на выход скорее всего)
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Ахахаха. Походу, Лукака скоро опять захандрит, как в МЮ, и обидется на всех.
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