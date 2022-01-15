Бенитес на пороге увольнения из "Эвертона"

Главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес может быть уволен со своего поста уже в самое ближайшее время.

Ранее в субботу "Эвертон" потерпел поражение 2:1 от худшей команды Премьер-Лиги в лице "Норвича", продлив свою кошмарную серию.



С конца сентября "ириски" выиграли лишь один из 13 матчей Премьер-Лиги и сейчас находятся всего в шести очках от зоны вылета.



Болельщики "Эвертона" уже ополчились против Бенитеса, и talkSPORT в эксклюзивном материале утверждает, что решение об увольнении экс-наставника "Ливерпуля" может быть принято в ближайшие часы.