Бенитес на пороге увольнения из "Эвертона"
Главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес может быть уволен со своего поста уже в самое ближайшее время.
Ранее в субботу "Эвертон" потерпел поражение 2:1 от худшей команды Премьер-Лиги в лице "Норвича", продлив свою кошмарную серию.
С конца сентября "ириски" выиграли лишь один из 13 матчей Премьер-Лиги и сейчас находятся всего в шести очках от зоны вылета.
Болельщики "Эвертона" уже ополчились против Бенитеса, и talkSPORT в эксклюзивном материале утверждает, что решение об увольнении экс-наставника "Ливерпуля" может быть принято в ближайшие часы.
15.01.2022 22:00
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