"Тоттенхэм" "крайне удивлен" отменой дерби с "Арсеналом"
"Тоттенхэм" выразил свое недовольство решением Премьер-Лиги отложить матч против "Арсенала".
Ранее днем Премьер-Лига удовлетворила поступившую накануне просьбу "Арсенала" отложить назначенное на воскресенье дерби Северного Лондона.
"Тоттенхэм" остался недоволен отменой матча и требует, чтобы такого рода решения Премьер-Лиги были прозрачнее.
"С сожалением сообщаем, что воскресное дерби против "Арсенала" было отложено. Это стало следствием обращения "Арсенала" к Премьер-Лиге на фоне кадровых проблем, вызванных ковидом, травмами и Кубком Африки".
"Мы крайне удивлены, что это обращение было удовлетворено".
"Нас самих исключили из Лиги Конференций из-за большого количества заражений ковидом, а наше прошение о переносе матча против "Лестера" было отклонено — но было удовлетворено, когда об этом попросил "Лестер".
"Важно, чтобы использование правила об отмене матчей было ясным и последовательным. Но в итоге планы фанатов в очередной раз оказались нарушены в последний момент", — гласит заявление "Тоттенхэма".
15.01.2022 21:00
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Последние комментарии:
Странная ситуация, зря лига пошла на поводу аснла, вроде матчи переносят из-за ковида и недостаточного количества футболистов, а тут дело совершенно в другом. Так любой может сказать, что команда устала и попросить отложить игру. Очень плохой пример, и это еще аукнется лиге
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Скажите спасибо ливерным)
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