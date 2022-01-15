"Тоттенхэм" "крайне удивлен" отменой дерби с "Арсеналом"

"Тоттенхэм" выразил свое недовольство решением Премьер-Лиги отложить матч против "Арсенала".

Ранее днем Премьер-Лига удовлетворила поступившую накануне просьбу "Арсенала" отложить назначенное на воскресенье дерби Северного Лондона.



"Тоттенхэм" остался недоволен отменой матча и требует, чтобы такого рода решения Премьер-Лиги были прозрачнее.



"С сожалением сообщаем, что воскресное дерби против "Арсенала" было отложено. Это стало следствием обращения "Арсенала" к Премьер-Лиге на фоне кадровых проблем, вызванных ковидом, травмами и Кубком Африки".



"Мы крайне удивлены, что это обращение было удовлетворено".



"Нас самих исключили из Лиги Конференций из-за большого количества заражений ковидом, а наше прошение о переносе матча против "Лестера" было отклонено — но было удовлетворено, когда об этом попросил "Лестер".



"Важно, чтобы использование правила об отмене матчей было ясным и последовательным. Но в итоге планы фанатов в очередной раз оказались нарушены в последний момент", — гласит заявление "Тоттенхэма".