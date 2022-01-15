Гвардиола объяснил, почему победить "Челси" было приятнее, чем "Арсенал"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему победить "Челси" ему было приятнее, чем "Арсенал" в предыдущем матче Премьер-Лиги.

Добытая благодаря единственному голу Кевина Де Брюйне победа над "Челси" позволила "Сити" увеличить свой отрыв во главе Премьер-Лиги до 13 очков.



Гвардиола считает, что "горожане" полностью заслужили эту победу — в отличие от победы 1:2 на "Эмирейтс" 1 января.



"До матча я уже говорил это: я хочу побеждать, когда заслуживаю этого. И мы заслужили эту победу. Мне нравится, когда футбол справедлив. Я был рад победить против "Арсенала", но мы не заслуживали этого. Когда мы заслуживаем, это приятнее".



"Против команд из середины или низов таблицы мы тоже играли очень хорошо. Чтобы одержать 12 побед подряд, порой тебе требуется везение, как против "Арсенала". Но обычно ты побеждаешь так много, потому что заслуживаешь этого", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.