Тухель: "Мы заслуживали ничью"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что его команда не заслуживала поражения в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

Выезд на "Этихад" обернулся для "Челси" поражением 1:0. В результате отставание "синих" от лидирующего в Премьер-Лиге "Сити" выросло до 13 очков.



Однако Тухель считает, что "Челси" сыграл не так плохо, особенно в плане оборонительных действий.



"Мы заслуживали ничью. Мы не позволили им создать больших моментов — лишь один в первом тайме после грубой ошибки, но мы не находились под таким уж большим давлением".



"В плане игры мы неплохо себя показали. Я абсолютно доволен самоотдачей. Мы одерживали победы в матчах, играя таким образом. В этот раз не вышло, но так бывает".



"Мы совершили восемь или девять вылазок и совершили ноль касаний в чужой штрафной. Нам просто не хватило точности и самообладания. Мы совершили слишком много потерь мяча для такого уровня. Это было большой проблемой в нашей игре сегодня".



"Моментами нам приходилось терпеть, но не больше, чем в первом матче. В первом тайме мы могли сыграть гораздо лучше и создать больше моментов через розыгрыш мяча", — сообщил Тухель BT Sport.