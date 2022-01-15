Тухель: "Мы заслуживали ничью"
Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что его команда не заслуживала поражения в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".
Выезд на "Этихад" обернулся для "Челси" поражением 1:0. В результате отставание "синих" от лидирующего в Премьер-Лиге "Сити" выросло до 13 очков.
Однако Тухель считает, что "Челси" сыграл не так плохо, особенно в плане оборонительных действий.
"Мы заслуживали ничью. Мы не позволили им создать больших моментов — лишь один в первом тайме после грубой ошибки, но мы не находились под таким уж большим давлением".
"В плане игры мы неплохо себя показали. Я абсолютно доволен самоотдачей. Мы одерживали победы в матчах, играя таким образом. В этот раз не вышло, но так бывает".
"Мы совершили восемь или девять вылазок и совершили ноль касаний в чужой штрафной. Нам просто не хватило точности и самообладания. Мы совершили слишком много потерь мяча для такого уровня. Это было большой проблемой в нашей игре сегодня".
"Моментами нам приходилось терпеть, но не больше, чем в первом матче. В первом тайме мы могли сыграть гораздо лучше и создать больше моментов через розыгрыш мяча", — сообщил Тухель BT Sport.
15.01.2022 19:00
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Последние комментарии:
Какой на хуй ничья
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Не заслуживали!
Сыграли слабо.
Особенно грустно сыграл Зиеш. Почему он был в старте - непонятно.
Пулишич тоже слабо сыграл.
Почему не вышел Маунт с первых минут - не ясно.
В общем, есть вопросики к тренеру.
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Накуя тебе ничья?
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Ты че белены объелся? Наша команда играла как говно, логично и заслуженно проиграли.
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Отвратительны матч, что вы там заслужили?
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фз, Лукаку мог и лучше сыграть в своём моменте, так-то понятно что Тухель имел в виду всем этим "шоу", но лучше условные 2-5 проиграли, хоть зрителей бы порадовал.
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орёт с тухелем, порванным в дробоган.
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Помойка тухлого заслуживает сосать до конца сезона.
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какой же далбаеб)
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гпенсы с победкой))
Вы заслуживали в очко))
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лохель
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