Тухель: "Мы заслуживали ничью"

Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что его команда не заслуживала поражения в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

Выезд на "Этихад" обернулся для "Челси" поражением 1:0. В результате отставание "синих" от лидирующего в Премьер-Лиге "Сити" выросло до 13 очков.

Однако Тухель считает, что "Челси" сыграл не так плохо, особенно в плане оборонительных действий.

"Мы заслуживали ничью. Мы не позволили им создать больших моментов — лишь один в первом тайме после грубой ошибки, но мы не находились под таким уж большим давлением".

"В плане игры мы неплохо себя показали. Я абсолютно доволен самоотдачей. Мы одерживали победы в матчах, играя таким образом. В этот раз не вышло, но так бывает".

"Мы совершили восемь или девять вылазок и совершили ноль касаний в чужой штрафной. Нам просто не хватило точности и самообладания. Мы совершили слишком много потерь мяча для такого уровня. Это было большой проблемой в нашей игре сегодня".

"Моментами нам приходилось терпеть, но не больше, чем в первом матче. В первом тайме мы могли сыграть гораздо лучше и создать больше моментов через розыгрыш мяча", — сообщил Тухель BT Sport.


Метки Манчестер Сити, Премьер-Лига, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2022 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1102

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gigant 15.01.2022 20:08 # gigant
    Какой на хуй ничья

    (ответить)

  2. zigimarley 15.01.2022 19:43 # zigimarley
    Не заслуживали!
    Сыграли слабо.
    Особенно грустно сыграл Зиеш. Почему он был в старте - непонятно.

    Пулишич тоже слабо сыграл.

    Почему не вышел Маунт с первых минут - не ясно.

    В общем, есть вопросики к тренеру.

    (ответить)

  3. asnural 15.01.2022 19:23 # asnural
    Накуя тебе ничья?

    (ответить)

  4. emil7 15.01.2022 19:20 # emil7
    Ты че белены объелся? Наша команда играла как говно, логично и заслуженно проиграли.

    (ответить)

  5. ensiferum 15.01.2022 19:16 # ensiferum
    Отвратительны матч, что вы там заслужили?

    (ответить)

  6. alexomck 15.01.2022 19:14 # alexomck
    фз, Лукаку мог и лучше сыграть в своём моменте, так-то понятно что Тухель имел в виду всем этим "шоу", но лучше условные 2-5 проиграли, хоть зрителей бы порадовал.

    (ответить)

  7. kukuruzzo 15.01.2022 19:11 # kukuruzzo
    орёт с тухелем, порванным в дробоган.

    (ответить)

  8. hunter022 15.01.2022 19:10 # hunter022
    Помойка тухлого заслуживает сосать до конца сезона.

    (ответить)

  9. yaxaaabalya 15.01.2022 19:09 # yaxaaabalya
    какой же далбаеб)

    (ответить)

  10. gunars 15.01.2022 19:03 # gunars
    гпенсы с победкой))

    Вы заслуживали в очко))

    (ответить)

  11. gunars 15.01.2022 19:02 # gunars
    лохель

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: