Премьер-Лига отложила дерби Северного Лондона по просьбе "Арсенала"

Премьер-Лига удовлетворила просьбу "Арсенала", согласившись отложить назначенный на воскресенье матч против "Тоттенхэма".

Кубок Африки, травмы, коронавирус, уход двух игроков в аренду и дисквалификация Гранита Джаки привели к тому, что накануне "Арсенал" обратился к руководству лиги с просьбой о переносе дерби.



Поступок "канониров" навлек на себя определенную критику, потому что роль COVID-19 в кадровых проблемах лондонцев не такая большая.



Эксперт Sky Sports Гари Невилл призвал Премьер-Лигу отказать "Арсеналу", однако боссы лиги проявили последовательность и отложили уже 21-й матч в этом сезоне из-за коронавируса, сообщает BBC.