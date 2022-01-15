Премьер-Лига отложила дерби Северного Лондона по просьбе "Арсенала"
Премьер-Лига удовлетворила просьбу "Арсенала", согласившись отложить назначенный на воскресенье матч против "Тоттенхэма".
Кубок Африки, травмы, коронавирус, уход двух игроков в аренду и дисквалификация Гранита Джаки привели к тому, что накануне "Арсенал" обратился к руководству лиги с просьбой о переносе дерби.
Поступок "канониров" навлек на себя определенную критику, потому что роль COVID-19 в кадровых проблемах лондонцев не такая большая.
Эксперт Sky Sports Гари Невилл призвал Премьер-Лигу отказать "Арсеналу", однако боссы лиги проявили последовательность и отложили уже 21-й матч в этом сезоне из-за коронавируса, сообщает BBC.
15.01.2022 18:00
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Последние комментарии:
отлично!
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Тухлого жаба задавит
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сучки, дабл шпор в фентези запороли(((
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