"Сити" победил "Челси" и укрепил свое лидерство

Кевин Де Брюйне "Манчестер Сити" увеличил свой отрыв во главе Премьер-Лиги до 13 очков благодаря победе 1:0 над "Челси".

Относительно матча Кубка Англии против "Суиндона" в стартовом составе "горожан" уцелели только Кайл Уолкер, Жоау Канселу, Родри, Кевин Де Брюйне и Бернарду Силва.

В старт "синих" вернулись Тиаго Силва, Маркос Алонсо, Нголо Канте, Хаким Зийеш и Кристиан Пулишич.

Матч начался в невысоком темпе, а первый удар в створ был нанесен на 14-й минуте, когда Джон Стоунс пробил головой после подачи Рахимом Стерлингом углового — прямо в голкипера "Челси" Кепу Аррисабалагу.

Постепенно "Сити" обозначил преимущество и заставил соперника защищаться — за первый тайм "синие" лишь огрызнулись неплохой контратакой с участием Ромелу Лукаку, но тот сделал пас в офсайд.

Самый реальный в первом тайме момент возник на 39-й минуте, когда "Челси" дрогнул под прессингом. Грилиш выскочил на ударную позицию по центру штрафной, однако Кепа вовремя выдвинулся навстречу и сумел ногой отразить мяч.

Вскоре после начала второго тайма Матео Ковачич отличным пасом отправил в прорыв Лукаку. Тот нанес обводящий удар, не входя в штрафную, однако Эдерсон выручил хозяев.

Отделавшись испугом, "Сити" продолжил оказывать давление и в итоге добился своего. На 70-й минуте Де Брюйне получил свободное пространство на чужой половине поля, продвинулся вперед и с дистанции нанес крученый удар в правый нижний угол ворот — 1:0.

Какой-либо реакции на пропущенный гол со стороны "Челси" не последовало. "Горожане" продолжили контролировать мяч и игру до самого конца.

За исключением пары резких выпадов, "Челси" ничего не показал в атаке. Ни в отдельно взятом матче, ни на более длительной дистанции команда Томаса Тухеля в своем текущем состоянии не может тягаться с "Сити".

"Манчестер Сити" — "Челси". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2022 17:20

Количество просмотров Просмотров: 568

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. slash-lfc 15.01.2022 17:32 # slash-lfc
    Бля как мне нравится как пидорастерка вставляет англоязычные словечки в свой пердежный АНАЛиз)) энивэй, вейстед. Лайонс вилл факд ты тупой бандерлог и пидораc

    (ответить)

  2. asnural 15.01.2022 17:31 # asnural
    Владелец «Челси» Роман Абрамович будет очень сильно расстроен, если нападающий «Боруссии» Эрлинг Холланд не перейдет в его команду.
    Накуя им Холланд если в команде нет дебревен и фабрегасов? Кепа что ли пасы этим столбам выдавать будет. Одна тупая бегемотина уже бегает

    (ответить)

  3. zigimarley 15.01.2022 17:31 # zigimarley
    Сыграли слабо.
    Что делает Зийеш в старте, непонятно.
    Канте сыграл ниже своего уровня.

    И ооочень много ошибок. Прям очень.

    МС с победой. Они последние 2 месяца выглядят очень сильной командой.

    (ответить)

  4. chelsiukpro 15.01.2022 17:30 # chelsiukpro
    Всё нормально ИМПЕРАТОРЫ! В свой футбол не сможешь играть когда с лева АЛОНСО а справо Аспи 32летний. ЧИЛЛ и Джейм нужен был в таких матчах. Т.к у голубых Вокер и Канцелу. А так же Пуля и Зиеш которые немогут за мячик зацепится отдать точную передачу или не забежать в офсаит. Так что АПЛ не наша. Есть другие цели на этот сезон! И всё таки надо второй состав по качественее иметь нежели с Алонсами и Аспи играть по краям винбеков!

    (ответить)

  5. shakur 15.01.2022 17:30 # shakur
    Это не новость

    (ответить)

  6. pozitiv4ik 15.01.2022 17:29 # pozitiv4ik
    легкая победа
    даже слишком

    (ответить)

  7. thegodfather 15.01.2022 17:29 # thegodfather
    даже если бы и выиграли, шансов было бы мало, сити очень стабилен, а сейчас их просто нету. А это повод кидать силы на кубки, Лч опять наша, орууууууууууу

    (ответить)

  8. slash-lfc 15.01.2022 17:29 # slash-lfc
    Когда же уже е6анашки поймут, что с КОРОЛЕМ не вариант тягаться в чемпионате. Разовые выстрелы аля Пидрид Жози или картонка Лузерки это исключение, и то этим командам нужно было играть на 200% от своих возможностей, чтобы выиграть чемпик у КОРОЛЯ. КОРОЛЬ лучший тренер в истории футбола по дистанции. Абсолютный непоколебимый топ. Пи3дите сколько хотите про траты и прочую xуйню, ваши помойки тратят не меньше, однако результата и близко нет такого и не будет. Всех фанатов КОРОЛЕЙ с победой!!! Все могут КОРОЛИ!!! Все могут КОРОЛИ!! Все могут КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  9. felix-the-cat 15.01.2022 17:29 # felix-the-cat
    Членсы обоссаны

    Ушастый скоро будет уволен с такой тактикой против всех топов ссыкливо играет лишь бы очко зацепить

    (ответить)

  10. true-manc 15.01.2022 17:29 # true-manc
    Сити прогнозируемо победил и дело не в КДБ

    пенсам суждено было проиграть, т.к. за них в этом и матче болели скузнявые неудачники, перетащившие на челси свою лузерскую ауру вечных проигравших

    (ответить)

  11. great-alexander 15.01.2022 17:28 # great-alexander
    челсе убог как киевская зарплата в 2500 рублей за 2 дня

    (ответить)

  12. englandonelove 15.01.2022 17:28 # englandonelove
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  13. true-manc 15.01.2022 17:28 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  14. alexomck 15.01.2022 17:28 # alexomck
    трусливый футбол от Тухеля, что старт, что замены... слил в пользу матча со Шпорами, вестимо, дабы своё вью, про Сити не догнать уже, подтвердить.

    (ответить)

  15. thegodfather 15.01.2022 17:28 # thegodfather
    обьективно физически слабая игра, очень. Сказались полуфиналы против шпор.
    А если глобально, то без 6 игроков основы сыграли как смогли, пуля зиеш это не уровень челси от слова совсем, для игры на выезде против ман сити...лукаку отрезан...

    сарр алонсо аспи...ну скажем так это не чилвел джеймс. В норм составах зарубились бы думается.
    До этого тухель выиграл у пепа 3, сейчас Пеп. Это футбол. И это обстоятельства. С таким графиком и составом сложно. Идем дальше. АПЛ вэйстэд, но в кубках повоюем.

    (ответить)

  16. brown-ale 15.01.2022 17:28 # brown-ale
    Сколько Лукаку забил?

    (ответить)

  17. sellman 15.01.2022 17:27 # sellman
    0 ЛЧ против действующего чемпиона ЛЧ!

    сасать и смоктать одновременно, хейтеры

    (ответить)

  18. fanstevengerrard 15.01.2022 17:27 # fanstevengerrard
    15.01.2022 16:20 #
    bezviz

    сити рвет жопу
    Челси играет в эконом режиме на 20-30%

    итог: равный матч)) стоило Челси хоть немного включить свои скорости, у сити сразу пошли одни потери мяча и всей командой закрывались в штрафной

    Источник: http://fapl.ru/posts/90781/?c=1

    Бомжи не могли на 10-20% сильнее играть.

    (ответить)

  19. madchester 15.01.2022 17:26 # madchester
    Пенсы САСАТЬ!!!!!!!!!!!!

    (ответить)

  20. gandalf 15.01.2022 17:26 # gandalf
    просто короткорукий дал6ае6 кепа
    https://pbs.twimg.com/media/EdmwcOmXkAwfZBn?format=jpg&;name=small

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: