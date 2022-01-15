"Сити" победил "Челси" и укрепил свое лидерство
"Манчестер Сити" увеличил свой отрыв во главе Премьер-Лиги до 13 очков благодаря победе 1:0 над "Челси".
Относительно матча Кубка Англии против "Суиндона" в стартовом составе "горожан" уцелели только Кайл Уолкер, Жоау Канселу, Родри, Кевин Де Брюйне и Бернарду Силва.
В старт "синих" вернулись Тиаго Силва, Маркос Алонсо, Нголо Канте, Хаким Зийеш и Кристиан Пулишич.
Матч начался в невысоком темпе, а первый удар в створ был нанесен на 14-й минуте, когда Джон Стоунс пробил головой после подачи Рахимом Стерлингом углового — прямо в голкипера "Челси" Кепу Аррисабалагу.
Постепенно "Сити" обозначил преимущество и заставил соперника защищаться — за первый тайм "синие" лишь огрызнулись неплохой контратакой с участием Ромелу Лукаку, но тот сделал пас в офсайд.
Самый реальный в первом тайме момент возник на 39-й минуте, когда "Челси" дрогнул под прессингом. Грилиш выскочил на ударную позицию по центру штрафной, однако Кепа вовремя выдвинулся навстречу и сумел ногой отразить мяч.
Вскоре после начала второго тайма Матео Ковачич отличным пасом отправил в прорыв Лукаку. Тот нанес обводящий удар, не входя в штрафную, однако Эдерсон выручил хозяев.
Отделавшись испугом, "Сити" продолжил оказывать давление и в итоге добился своего. На 70-й минуте Де Брюйне получил свободное пространство на чужой половине поля, продвинулся вперед и с дистанции нанес крученый удар в правый нижний угол ворот — 1:0.
Какой-либо реакции на пропущенный гол со стороны "Челси" не последовало. "Горожане" продолжили контролировать мяч и игру до самого конца.
За исключением пары резких выпадов, "Челси" ничего не показал в атаке. Ни в отдельно взятом матче, ни на более длительной дистанции команда Томаса Тухеля в своем текущем состоянии не может тягаться с "Сити".
"Манчестер Сити" — "Челси". Отчет о матче
15.01.2022 17:20
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Последние комментарии:
Бля как мне нравится как пидорастерка вставляет англоязычные словечки в свой пердежный АНАЛиз)) энивэй, вейстед. Лайонс вилл факд ты тупой бандерлог и пидораc
(ответить)
Владелец «Челси» Роман Абрамович будет очень сильно расстроен, если нападающий «Боруссии» Эрлинг Холланд не перейдет в его команду.
Накуя им Холланд если в команде нет дебревен и фабрегасов? Кепа что ли пасы этим столбам выдавать будет. Одна тупая бегемотина уже бегает
(ответить)
Сыграли слабо.
Что делает Зийеш в старте, непонятно.
Канте сыграл ниже своего уровня.
И ооочень много ошибок. Прям очень.
МС с победой. Они последние 2 месяца выглядят очень сильной командой.
(ответить)
Всё нормально ИМПЕРАТОРЫ! В свой футбол не сможешь играть когда с лева АЛОНСО а справо Аспи 32летний. ЧИЛЛ и Джейм нужен был в таких матчах. Т.к у голубых Вокер и Канцелу. А так же Пуля и Зиеш которые немогут за мячик зацепится отдать точную передачу или не забежать в офсаит. Так что АПЛ не наша. Есть другие цели на этот сезон! И всё таки надо второй состав по качественее иметь нежели с Алонсами и Аспи играть по краям винбеков!
(ответить)
Это не новость
(ответить)
легкая победа
даже слишком
(ответить)
даже если бы и выиграли, шансов было бы мало, сити очень стабилен, а сейчас их просто нету. А это повод кидать силы на кубки, Лч опять наша, орууууууууууу
(ответить)
Когда же уже е6анашки поймут, что с КОРОЛЕМ не вариант тягаться в чемпионате. Разовые выстрелы аля Пидрид Жози или картонка Лузерки это исключение, и то этим командам нужно было играть на 200% от своих возможностей, чтобы выиграть чемпик у КОРОЛЯ. КОРОЛЬ лучший тренер в истории футбола по дистанции. Абсолютный непоколебимый топ. Пи3дите сколько хотите про траты и прочую xуйню, ваши помойки тратят не меньше, однако результата и близко нет такого и не будет. Всех фанатов КОРОЛЕЙ с победой!!! Все могут КОРОЛИ!!! Все могут КОРОЛИ!! Все могут КОРОЛИ!!!
(ответить)
Членсы обоссаны
Ушастый скоро будет уволен с такой тактикой против всех топов ссыкливо играет лишь бы очко зацепить
(ответить)
Сити прогнозируемо победил и дело не в КДБ
пенсам суждено было проиграть, т.к. за них в этом и матче болели скузнявые неудачники, перетащившие на челси свою лузерскую ауру вечных проигравших
(ответить)
челсе убог как киевская зарплата в 2500 рублей за 2 дня
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
трусливый футбол от Тухеля, что старт, что замены... слил в пользу матча со Шпорами, вестимо, дабы своё вью, про Сити не догнать уже, подтвердить.
(ответить)
обьективно физически слабая игра, очень. Сказались полуфиналы против шпор.
А если глобально, то без 6 игроков основы сыграли как смогли, пуля зиеш это не уровень челси от слова совсем, для игры на выезде против ман сити...лукаку отрезан...
сарр алонсо аспи...ну скажем так это не чилвел джеймс. В норм составах зарубились бы думается.
До этого тухель выиграл у пепа 3, сейчас Пеп. Это футбол. И это обстоятельства. С таким графиком и составом сложно. Идем дальше. АПЛ вэйстэд, но в кубках повоюем.
(ответить)
Сколько Лукаку забил?
(ответить)
0 ЛЧ против действующего чемпиона ЛЧ!
сасать и смоктать одновременно, хейтеры
(ответить)
15.01.2022 16:20 #
bezviz
сити рвет жопу
Челси играет в эконом режиме на 20-30%
итог: равный матч)) стоило Челси хоть немного включить свои скорости, у сити сразу пошли одни потери мяча и всей командой закрывались в штрафной
Источник: http://fapl.ru/posts/90781/?c=1
Бомжи не могли на 10-20% сильнее играть.
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Пенсы САСАТЬ!!!!!!!!!!!!
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просто короткорукий дал6ае6 кепа
https://pbs.twimg.com/media/EdmwcOmXkAwfZBn?format=jpg&;name=small
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