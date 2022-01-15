"Сити" победил "Челси" и укрепил свое лидерство

"Манчестер Сити" увеличил свой отрыв во главе Премьер-Лиги до 13 очков благодаря победе 1:0 над "Челси".

Относительно матча Кубка Англии против "Суиндона" в стартовом составе "горожан" уцелели только Кайл Уолкер, Жоау Канселу, Родри, Кевин Де Брюйне и Бернарду Силва.



В старт "синих" вернулись Тиаго Силва, Маркос Алонсо, Нголо Канте, Хаким Зийеш и Кристиан Пулишич.



Матч начался в невысоком темпе, а первый удар в створ был нанесен на 14-й минуте, когда Джон Стоунс пробил головой после подачи Рахимом Стерлингом углового — прямо в голкипера "Челси" Кепу Аррисабалагу.



Постепенно "Сити" обозначил преимущество и заставил соперника защищаться — за первый тайм "синие" лишь огрызнулись неплохой контратакой с участием Ромелу Лукаку, но тот сделал пас в офсайд.



Самый реальный в первом тайме момент возник на 39-й минуте, когда "Челси" дрогнул под прессингом. Грилиш выскочил на ударную позицию по центру штрафной, однако Кепа вовремя выдвинулся навстречу и сумел ногой отразить мяч.



Вскоре после начала второго тайма Матео Ковачич отличным пасом отправил в прорыв Лукаку. Тот нанес обводящий удар, не входя в штрафную, однако Эдерсон выручил хозяев.



Отделавшись испугом, "Сити" продолжил оказывать давление и в итоге добился своего. На 70-й минуте Де Брюйне получил свободное пространство на чужой половине поля, продвинулся вперед и с дистанции нанес крученый удар в правый нижний угол ворот — 1:0.



Какой-либо реакции на пропущенный гол со стороны "Челси" не последовало. "Горожане" продолжили контролировать мяч и игру до самого конца.



За исключением пары резких выпадов, "Челси" ничего не показал в атаке. Ни в отдельно взятом матче, ни на более длительной дистанции команда Томаса Тухеля в своем текущем состоянии не может тягаться с "Сити".



"Манчестер Сити" — "Челси". Отчет о матче