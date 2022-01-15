Рангник не собирается менять капитана "Юнайтед"

Харри Магуайр и Криштиану Роналду Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что "не видит причины" менять капитана команды.

В первой половине этого сезона к игре и лидерским качествам капитана "Юнайтед" Харри Магуайра было немало вопросов.

Некоторые болельщики даже считают, что Магуайр должен передать повязку Криштиану Роналду, чей авторитет в коллективе бесспорен, однако Рангник не может согласиться.

"Прямо сейчас я не вижу причины делать это. Пока что нашим капитаном был Харри, и когда Харри играет, он и будет капитаном".

"Когда он не играет, капитаном будет кто-нибудь другой. Это может меняться от матча к матчу и зависит от того, кто играет".

"У нас есть не только Криштиану. У нас есть Эдинсон (Кавани). Есть и другие опытные игроки: Давид Де Хеа в воротах, Виктор Линделеф, Бруну (Фернандеш)".

"У нас достаточно опытных игроков, которые могут не только подавать пример на тренировках и в матчах, но и разговаривать с партнерами в раздевалке или на собраниях", — цитирует Рангника Daily Mail.


Метки капитаны, Магуайр, Манчестер Юнайтед, Рангник

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2022 17:00

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  1. mancunia-planet 15.01.2022 17:23 # mancunia-planet
    Прямо сейчас хорошо, не обязательно. Надеюсь со следующего сезона будет новый кэп. Этот дибил не годится на эту роль.

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