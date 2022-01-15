"Арсенал" сделал запрос насчет Диего Косты

Диего Коста "Арсенал" сделал запрос насчет бывшего нападающего "Челси" Диего Косты.

К приглашению нападающего в январе "канониров" подталкивает неопределенная ситуация с будущим Пьер-Эмерика Обамеянга, Александра Лакасетта и Эдди Нкетиа.

В идеале главный тренер "Арсенала" Микель Артета хотел бы заполучить Душана Влаховича из "Фиорентины", однако осуществить этот трансфер в январе будет чрезвычайно сложно, и "канонирам" может потребоваться более реалистичная цель.

Как раз такой целью и может стать 33-летний Коста, который близок к прекращению своего контракта с "Атлетико Минейро".

По информации Goal, "Арсенал" является одним из нескольких клубов, которые контактируют с окружением бывшего игрока сборной Испании.

Ранее в своей карьере Коста провел три сезона в "Челси", забив 58 голов в 120 матчах и выиграв два титула Премьер-Лиги с Кубком Лиги.


Метки Арсенал, Атлетико Минейро, Коста

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2022 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1390

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Последние комментарии:




  1. unclearness 15.01.2022 17:02 # unclearness
    бред
    только долбоебы из пенсостан Аля чолче88 поведутся

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  2. grishuk 15.01.2022 16:27 # grishuk
    Ха ха ха ха Болельщики Арсенала будут "рады" видеть у себя провокатора которого им так не хватало =)

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  3. gameboy 15.01.2022 16:25 # gameboy
    только если как клоуна на скамейку, таксистов подорвать))))

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  4. jawen 15.01.2022 16:24 # jawen
    Сейчас уже добротный дешевый нап

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  5. gunars 15.01.2022 16:22 # gunars
    "По информации Goal" - дальше не читал

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  6. takernotagiver 15.01.2022 16:03 # takernotagiver
    Да ну нах его. Хватит пенсов с нас

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