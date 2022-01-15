"Арсенал" сделал запрос насчет Диего Косты

"Арсенал" сделал запрос насчет бывшего нападающего "Челси" Диего Косты.

К приглашению нападающего в январе "канониров" подталкивает неопределенная ситуация с будущим Пьер-Эмерика Обамеянга, Александра Лакасетта и Эдди Нкетиа.



В идеале главный тренер "Арсенала" Микель Артета хотел бы заполучить Душана Влаховича из "Фиорентины", однако осуществить этот трансфер в январе будет чрезвычайно сложно, и "канонирам" может потребоваться более реалистичная цель.



Как раз такой целью и может стать 33-летний Коста, который близок к прекращению своего контракта с "Атлетико Минейро".



По информации Goal, "Арсенал" является одним из нескольких клубов, которые контактируют с окружением бывшего игрока сборной Испании.



Ранее в своей карьере Коста провел три сезона в "Челси", забив 58 голов в 120 матчах и выиграв два титула Премьер-Лиги с Кубком Лиги.