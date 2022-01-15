"Арсенал" сделал запрос насчет Диего Косты
"Арсенал" сделал запрос насчет бывшего нападающего "Челси" Диего Косты.
К приглашению нападающего в январе "канониров" подталкивает неопределенная ситуация с будущим Пьер-Эмерика Обамеянга, Александра Лакасетта и Эдди Нкетиа.
В идеале главный тренер "Арсенала" Микель Артета хотел бы заполучить Душана Влаховича из "Фиорентины", однако осуществить этот трансфер в январе будет чрезвычайно сложно, и "канонирам" может потребоваться более реалистичная цель.
Как раз такой целью и может стать 33-летний Коста, который близок к прекращению своего контракта с "Атлетико Минейро".
По информации Goal, "Арсенал" является одним из нескольких клубов, которые контактируют с окружением бывшего игрока сборной Испании.
Ранее в своей карьере Коста провел три сезона в "Челси", забив 58 голов в 120 матчах и выиграв два титула Премьер-Лиги с Кубком Лиги.
15.01.2022 16:00
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Последние комментарии:
бред
только долбоебы из пенсостан Аля чолче88 поведутся
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Ха ха ха ха Болельщики Арсенала будут "рады" видеть у себя провокатора которого им так не хватало =)
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только если как клоуна на скамейку, таксистов подорвать))))
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Сейчас уже добротный дешевый нап
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"По информации Goal" - дальше не читал
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Да ну нах его. Хватит пенсов с нас
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