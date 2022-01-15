Конте не дает гарантий, что останется в "Тоттенхэме" надолго

Антонио Конте Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте отказался предоставить гарантии насчет своего будущего.

Приступив к работе в "Тоттенхэме" в ноябре, Конте получил контракт только до 2023 года. Более того, на днях появились слухи, что Антонио может уйти уже в следующем месяце, если не будет поддержан на трансферном рынке.

Сам Конте предпочитает не забегать вперед и уверяет, что думает только о настоящем.

"Если честно, мне нравится жить в настоящем и не думать много о будущем. Важно жить в настоящем, стараясь улучшать ситуацию и помогать игрокам показывать их лучший футбол".

"Настоящее — это сейчас, а будущее — потом. И это "потом" может быть чересчур поздно для нас. Нам нужно сосредоточиться на настоящем и на улучшении ситуации сейчас. А там станет видно", — цитирует Конте The Telegraph.


Метки Конте, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2022 15:00

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  1. yaxaaabalya 15.01.2022 15:46 # yaxaaabalya
    Уехехехе уже сваливает,наемник ебаный)

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  2. electric 15.01.2022 15:33 # electric
    сикнул на вагифа((

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  3. quavo 15.01.2022 15:22 # quavo
    Летом надо забирать с помоишного курятника

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  4. dentinho 15.01.2022 15:10 # dentinho
    Или сам уйдет, задолбавшись от лапши Леви, либо же Леви его уволит сам, как пить дать.

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