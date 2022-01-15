Конте не дает гарантий, что останется в "Тоттенхэме" надолго
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте отказался предоставить гарантии насчет своего будущего.
Приступив к работе в "Тоттенхэме" в ноябре, Конте получил контракт только до 2023 года. Более того, на днях появились слухи, что Антонио может уйти уже в следующем месяце, если не будет поддержан на трансферном рынке.
Сам Конте предпочитает не забегать вперед и уверяет, что думает только о настоящем.
"Если честно, мне нравится жить в настоящем и не думать много о будущем. Важно жить в настоящем, стараясь улучшать ситуацию и помогать игрокам показывать их лучший футбол".
"Настоящее — это сейчас, а будущее — потом. И это "потом" может быть чересчур поздно для нас. Нам нужно сосредоточиться на настоящем и на улучшении ситуации сейчас. А там станет видно", — цитирует Конте The Telegraph.
15.01.2022 15:00
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Уехехехе уже сваливает,наемник ебаный)
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сикнул на вагифа((
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Летом надо забирать с помоишного курятника
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Или сам уйдет, задолбавшись от лапши Леви, либо же Леви его уволит сам, как пить дать.
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