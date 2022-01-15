Конте не дает гарантий, что останется в "Тоттенхэме" надолго

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте отказался предоставить гарантии насчет своего будущего.

Приступив к работе в "Тоттенхэме" в ноябре, Конте получил контракт только до 2023 года. Более того, на днях появились слухи, что Антонио может уйти уже в следующем месяце, если не будет поддержан на трансферном рынке.



Сам Конте предпочитает не забегать вперед и уверяет, что думает только о настоящем.



"Если честно, мне нравится жить в настоящем и не думать много о будущем. Важно жить в настоящем, стараясь улучшать ситуацию и помогать игрокам показывать их лучший футбол".



"Настоящее — это сейчас, а будущее — потом. И это "потом" может быть чересчур поздно для нас. Нам нужно сосредоточиться на настоящем и на улучшении ситуации сейчас. А там станет видно", — цитирует Конте The Telegraph.