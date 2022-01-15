Холанд подтвердил, что "Боруссия" заставляет его принять решение

Эрлинг Холанд Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд подтвердил, что ему придется принять решение насчет своего будущего в ближайшее время.

На днях появилась информация, что "Боруссия" ожидает услышать ответ от Холанда насчет возможного ухода из клуба в ближайшие две недели.

Эрлинг это подтверждает и испытывает разочарование, потому что его отвлекают от игры в футбол.

"Последние шесть месяцев я предпочитал ничего не говорить, из уважения к Дортмунду".

"Однако сейчас клуб начал оказывать давление на меня, заставляя принять решение, а я лишь хочу играть в футбол".

"Они давят на меня, заставляя принять решение насчет моего будущего. Это значит, что мне придется вскоре принять решение".

"Они давят уже некоторое время. Так что пора заняться моим будущим. Я лишь хочу играть в футбол, но теперь это невозможно", — сообщил Холанд Viplay.

Добавим, претендентом номер один в Премьер-Лиге на 21-летнего норвежца считается "Манчестер Сити".


Метки Боруссия, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2022 13:00

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  1. true-manc 15.01.2022 13:59 # true-manc
    КОРОЛЬ???

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  2. alexomck 15.01.2022 13:49 # alexomck
    норм у него представления о уважении.

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  3. jirrort 15.01.2022 13:23 # jirrort
    Бедняжка.

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