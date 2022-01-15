Холанд подтвердил, что "Боруссия" заставляет его принять решение
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд подтвердил, что ему придется принять решение насчет своего будущего в ближайшее время.
На днях появилась информация, что "Боруссия" ожидает услышать ответ от Холанда насчет возможного ухода из клуба в ближайшие две недели.
Эрлинг это подтверждает и испытывает разочарование, потому что его отвлекают от игры в футбол.
"Последние шесть месяцев я предпочитал ничего не говорить, из уважения к Дортмунду".
"Однако сейчас клуб начал оказывать давление на меня, заставляя принять решение, а я лишь хочу играть в футбол".
"Они давят на меня, заставляя принять решение насчет моего будущего. Это значит, что мне придется вскоре принять решение".
"Они давят уже некоторое время. Так что пора заняться моим будущим. Я лишь хочу играть в футбол, но теперь это невозможно", — сообщил Холанд Viplay.
Добавим, претендентом номер один в Премьер-Лиге на 21-летнего норвежца считается "Манчестер Сити".
15.01.2022 13:00
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КОРОЛЬ???
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норм у него представления о уважении.
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Бедняжка.
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