МЮ проявляет интерес к Симоне Индзаги

Симоне Индзаги "Манчестер Юнайтед" рассматривает Симоне Индзаги из "Интера" на должность следующего главного тренера.

Принято считать, что фаворитами на роль постоянного наставника "Юнайтед" являются Маурисио Почеттино из ПСЖ и Эрик Тен Хаг из "Аякса".

Однако Corriere dello Sport утверждает, что со стороны "красных дьяволов" также исходит интерес к Индзаги, под руководством которого "Интер" в этом сезоне уверенно защищает титул Серии А и впервые с 2012 года вышел в плей-офф Лиги Чемпионов.

Сообщается, что 45-летний итальянец уже вовсю учит английский язык и видит Премьер-Лигу как логичное направление для развития своей карьеры.

При этом Идзаги уже заручился поддержкой временного рулевого "Юнайтед" Ральфа Рангника, который после окончания сезона переходит на роль консультанта "дьяволов".

Однако виды на Идзаги также имеет "Атлетико", который видит в Симоне кандидата на роль преемника для Диего Симеоне.


Метки Индзаги, Интер, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2022 12:00

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  1. takernotagiver 15.01.2022 12:42 # takernotagiver
    МЮ как шлюха какая-то. Вроде есть отношения с Рагником, но это не мешает строить глазки Индзаги. А ещё перед этим целую кучу ебарей поменяла))))

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  2. jirrort 15.01.2022 12:34 # jirrort
    И без него выиграют чемпионшип.

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  3. chelsea88 15.01.2022 12:33 # chelsea88
    Им бы Симеоне подошёл.

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  4. mancunia-planet 15.01.2022 12:33 # mancunia-planet
    Хули он до сих пор английский не знает

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