МЮ проявляет интерес к Симоне Индзаги

"Манчестер Юнайтед" рассматривает Симоне Индзаги из "Интера" на должность следующего главного тренера.

Принято считать, что фаворитами на роль постоянного наставника "Юнайтед" являются Маурисио Почеттино из ПСЖ и Эрик Тен Хаг из "Аякса".



Однако Corriere dello Sport утверждает, что со стороны "красных дьяволов" также исходит интерес к Индзаги, под руководством которого "Интер" в этом сезоне уверенно защищает титул Серии А и впервые с 2012 года вышел в плей-офф Лиги Чемпионов.



Сообщается, что 45-летний итальянец уже вовсю учит английский язык и видит Премьер-Лигу как логичное направление для развития своей карьеры.



При этом Идзаги уже заручился поддержкой временного рулевого "Юнайтед" Ральфа Рангника, который после окончания сезона переходит на роль консультанта "дьяволов".



Однако виды на Идзаги также имеет "Атлетико", который видит в Симоне кандидата на роль преемника для Диего Симеоне.