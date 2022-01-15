Джеррард: "Коутиньо нуждается в любви и поддержке"

Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард раскрыл свой план насчет того, как он собирается реабилитировать карьеру полузащитника Филиппе Коутиньо.

Проведя четыре года в "Барселоне", в этом месяце Коутиньо отправился в аренду в "Виллу", чтобы попытаться вернуться на уровень, который он в свое время показывал в "Ливерпуле", играя бок о бок с Джеррардом.



Стивен знает, что Филиппе является очень чуткой натурой, и собирается приложить все усилия, чтобы 29-летний бразилец почувствовал себя комфортно в бирмингемском клубе.



"Вы можете четко видеть, что он тот игрок, который нуждается в любви и поддержке, как и большинство футболистов. Я сам был таким — ты хочешь, чтобы люди доверяли тебе и верили в тебя".



"Моя задача, задача персонала и задача его новых партнеров по команде, чтобы позволить ему почувствовать это".



"Если Филиппе Коутиньо будет счастлив и будет получать удовольствие от своей игры, он будет блистать, потому что ты не можешь потерять свой талант, ты не можешь потерять свое мастерство. Мы должны создать подходящие условия вокруг него".



"Можно ли сказать, что у него не было этого в последние годы? Наверное, да. Филиппе это подтвердит. Наверное, именно поэтому нам предоставилась возможность пригласить его сюда", — цитирует Джеррарда The Telegraph.