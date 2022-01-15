Каррагер: "Владельцам "Ливерпуля" не простят, если Салах уйдет"

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что фанаты "красных" не простят владельцам клуба, если те не смогут заключить новый контракт с нападающим Мохамедом Салахом.

Полуфинальный матч Кубка Лиги против "Арсенала" в минувший четверг (0:0) показал, как сильно "Ливерпулю" не хватает уехавшего на Кубок Африки Салаха.



Каррагер хочет, чтобы его бывший клуб поспешил с продлением сотрудничества с Мохамедом, однако у Джейми нет уверенности, что египтянин останется.



"Очевидно, "Ливерпулю" очень не хватает этих двух игроков (Салаха и Мане). Вы видите эффект, когда их нет, и это только усилит разговоры о контракте Салаха".



"Болельщикам "Ливерпуля" должно быть тревожно от того, что вопрос с будущим Салаха до сих пор не закрыт. Другие большие игроки "Ливерпуля", включая голкипера (Алиссона), Трента (Александер-Арнольда), Виргила Ван Дейка, заключили новые контракты за последние три-четыре месяца".



"Салах хочет, чтобы ему платили не меньше любого другого игрока топ-уровня в Премьер-Лиге или мировом футболе, да и почему должно быть иначе? Он заслуживает этого, мы говорим об одном из лучших игроков в мире".



"Проблема в том, куда Салах может уйти? Возможно, именно с этой точки зрения смотрит "Ливерпуль". Испанские гиганты мы не берем в расчет, учитывая их финансовые проблемы. Разве Салах перечеркнет свое наследие, отправившись в "Манчестер Сити" или "Манчестер Юнайтед"? Наверное, нет, так что в этом преимущество "Ливерпуля".



"Я бы хотел, чтобы сделка была заключена как можно скорее. Нельзя забывать, какую цену "Ливерпуль" заплатил за Салаха. Это не так, что они потратили 100 миллионов фунтов — они заключили блестящую сделку, но с учетом трансферной стоимости и зарплат они уже вложили в него кучу денег".



"Я не говорю, что клуб должен дать игроку ровно то, что он просит, но я думаю, владельцам "Ливерпуля" не простят, если Салах уйдет летом или через 18 месяцев".



"Он легенда "Ливерпуля", один из величайших игроков клуба всех времен, и этот вопрос нужно уладить как можно скорее", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.