Рангник приехал на тренировку, забыв, что дал игрокам выходной
Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник приехал на базу клуба во вторник, совершенно забыв, что сам же дал игрокам выходной.
В минувший понедельник "Юнайтед" одержал победу 1:0 над "Астон Виллой" в Кубке Англии, а на следующее утро Рангник, как ни в чем не бывало, приехал в Каррингтон, чтобы провести тренировку.
Ральф сразу же почувствовал неладное — у въезда на территорию не оказалось персонала, который проводит тестирование игроков на коронавирус. Лишь после этого 63-летний немец понял, что его подвела память.
"Он из своей машины спросил, где тестеры, и тогда ему напомнили, что у игроков выходной. Поэтому он сразу же уехал. Это активно обсуждалось на тренировочной базе. Все игроки шутили насчет этого", — цитирует свой осведомленный источник Daily Mail.
15.01.2022 09:00
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Последние комментарии:
ворона
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Он ещё будет ездить на базу и после увольнения)
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И неудивительно, что игроки не воспринимают его всерьёз.
Везёт же скаму.
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Старческий маразм
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