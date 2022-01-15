Рангник приехал на тренировку, забыв, что дал игрокам выходной

Ральф Рангник Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник приехал на базу клуба во вторник, совершенно забыв, что сам же дал игрокам выходной.

В минувший понедельник "Юнайтед" одержал победу 1:0 над "Астон Виллой" в Кубке Англии, а на следующее утро Рангник, как ни в чем не бывало, приехал в Каррингтон, чтобы провести тренировку.

Ральф сразу же почувствовал неладное — у въезда на территорию не оказалось персонала, который проводит тестирование игроков на коронавирус. Лишь после этого 63-летний немец понял, что его подвела память.

"Он из своей машины спросил, где тестеры, и тогда ему напомнили, что у игроков выходной. Поэтому он сразу же уехал. Это активно обсуждалось на тренировочной базе. Все игроки шутили насчет этого", — цитирует свой осведомленный источник Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Рангник

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2022 09:00

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  1. letang18 15.01.2022 09:44 # letang18
    ворона

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  2. kabanusco 15.01.2022 09:41 # kabanusco
    Он ещё будет ездить на базу и после увольнения)

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  3. apl-nash 15.01.2022 09:33 # apl-nash
    И неудивительно, что игроки не воспринимают его всерьёз.
    Везёт же скаму.

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  4. edgarkuznetsov 15.01.2022 09:20 # edgarkuznetsov
    Старческий маразм

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