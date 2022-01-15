Рангник приехал на тренировку, забыв, что дал игрокам выходной

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник приехал на базу клуба во вторник, совершенно забыв, что сам же дал игрокам выходной.

В минувший понедельник "Юнайтед" одержал победу 1:0 над "Астон Виллой" в Кубке Англии, а на следующее утро Рангник, как ни в чем не бывало, приехал в Каррингтон, чтобы провести тренировку.



Ральф сразу же почувствовал неладное — у въезда на территорию не оказалось персонала, который проводит тестирование игроков на коронавирус. Лишь после этого 63-летний немец понял, что его подвела память.



"Он из своей машины спросил, где тестеры, и тогда ему напомнили, что у игроков выходной. Поэтому он сразу же уехал. Это активно обсуждалось на тренировочной базе. Все игроки шутили насчет этого", — цитирует свой осведомленный источник Daily Mail.