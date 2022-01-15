Ндомбеле был остранен от тренировок с "Тоттенхэмом"

Полузащитник "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле был отстранен от тренировок первой команды.

25-летний Ндомбеле пропустил ответный полуфинальный матч Кубка Лиги против "Челси" в минувшую среду, а главный тренер "шпор" Антонио Конте объяснил, что поступил так в соответствии с "линией клуба".



Сейчас стало еще очевиднее, что "Тоттенхэм" подталкивает Ндомбеле к уходу из клуба. По информации Football.London, Танги тренируется один всю эту неделю.



Вполне вероятно, что Ндомбеле, которого сватают в "Рому" и "Ювентус", уже сыграл свой последний матч за "шпор". Очевидно, воскресное дерби против "Арсенала" француз пропустит.



Добавим, Ндомбеле сыграл 91 матч за "Тоттенхэм" с момента своего перехода из "Лиона" за 63 миллиона фунтов летом 2019.