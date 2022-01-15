21-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 15 января, пятью поединками продолжится 21-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЧЕЛСИ 15:30 Онлайн-трансляция



"Манчестер Сити" может нанести сокрушительный удар по шансам на титул "Челси", который и так уже находится в 10 очках позади. "Горожане" выиграли все 11 последних матчей в Премьер-Лиге. "Синие" теряли очки в семи из 11 последних поединков чемпионата. В 12 последних выездах на "Этихад" "Челси" потерпел восемь поражений.



"Сити" столкнулся с новыми случаями заражения коронавирусом, хотя Хосеп Гвардиола и не стал называть имен. Джон Стоунс завершает восстановление после травмы. Рияд Махрез на Кубке Африки.



Кепа Аррисабалага продолжит защищать ворота "Челси" в отсутствие уехавшего на Кубок Африки Эдуара Менди. Андреас Кристенсен заразился COVID-19. Трево Чалоба, Бен Чилуэлл и Рис Джеймс травмированы.



НЬЮКАСЛ — УОТФОРД 18:00



И хотя сезон едва перевалил за свой экватор, этот матч можно назвать "матчем за шесть очков", учитывая плачевное положение обеих команд. "Ньюкасл" одержал только одну победу в этом сезоне с учетом всех соревнований. "Уотфорд" потерпел шесть поражений подряд в чемпионате. В 10 последних встречах этих соперников в Премьер-Лиге "сороки" лишь раз одолели "шершней" — дома в ноябре 2018.



К дебюту в Премьер-Лиге за "Ньюкасл" готовы Киран Триппьер и Крис Вуд. Каллум Уилсон, Пол Дамметт и Джамал Льюис травмированы. Хавьер Манкильо дисквалифицирован.



"Уотфорд" устроит фитнес-тесты для Бена Фостера, Кристиана Кабаселе, Кико Фемении и Эммануэля Денниса. Питер Этебо, Николя Нкулу и Исмаила Сарр остаются в лазарете. Имран Луза, Адам Мазина и Уильям Трост-Эконг на Кубке Африки.



НОРВИЧ — ЭВЕРТОН 18:00 Онлайн-трансляция



"Норвич" продолжает уверенно идти ко дну, проиграв все шесть последних матчей в Премьер-Лиге с общим счетом 0:16. "Эвертон" потерпел восемь поражений в 11 последних поединках чемпионата. "Канарейки" могут похвастать только двумя победами в 15 последних встречах с "ирисками" в Премьер-Лиге.



"Норвич" снова может рассчитывать на Тодда Кантуэлла и Джоша Сарджента. Матиас Норман, Билли Гилмор, Лукас Рупп и Энди Омобамиделе по-прежнему вне игры.



Из лазарета "Эвертона" возвращаются Йерри Мина, Ришарлисон и Доминик Калверт-Левин. Виталий Миколенко, Натан Паттерсон и Анвар Эль-Гази готовы к дебюту за свой новый клуб в Премьер-Лиге. Том Дэвис точно не сыграет.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — САУТГЕМПТОН 18:00 Онлайн-трансляция



"Вулверхэмптон" забил только пять голов в восьми последних матчах Премьер-Лиги, но пять из них выиграл со счетом 1:0, а оставшиеся три закончились 0:0. "Саутгемптон" потерпел лишь одно поражение в семи последних поединках чемпионата — 3:0 от "Арсенала". "Волки" уступили только раз в 11 последних встречах со "святыми" в чемпионате — на выезде в апреле 2019.



Из-за Кубка Африки защитник "Вулверхэмптона" Ромен Саисс впервые не поможет своему клубу в этом сезоне Премьер-Лиги. Вилли Боли, Хван Хи Чхан, Хонн, Педру Нету и Йерсон Москера по-прежнему травмирован.



"Саутгемптон" будет лишен Мохамеда Эльюнусси, Тео Уолкотта, Тино Ливраменто, Уилла Смоллбоуна и Муссы Дженепо. Зато вернулись в строй Кайл Уолкер-Питерс и Ян Валери.



АСТОН ВИЛЛА — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 20:30



Лишь в понедельник "Астон Вилла" вылетела из Кубка Англии от рук "Манчестер Юнайтед", хотя ничуть не уступила по игре. То поражение стало третьим подряд для бирмингемцев во всех соревнованиях. "Красные дьяволы" теряли очки в четырех из шести последних выездных матчей Премьер-Лиги. "Вилла" может сделать дубль против "Юнайтед" впервые с сезон 1954/55.



"Вилла" готова бросить в бой своих новичков Люку Диня и Филиппе Коутиньо. У Эшли Янга сломан палец на ноге. Джон Макгинн отбывает дисквалификацию.



У "Юнайтед" дисквалифицированы Люк Шоу и Скотт Мактоминей. Харри Магуайр, Фил Джонс и Криштиану Роналду залечили свои болячки.