У Обамеянга возникли проблемы с сердцем

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг пропускает матч сборной Габона против Ганы на Кубке Африки из-за проблем с сердцем.

Угодив в опалу к наставнику "Арсенала" Микелю Артете, Обамеянг оказался лишен капитанской повязки, а также отстранен от тренировок и матчей команды.



Пьер-Эмерику даже было позволено досрочно уехать в расположение своей сборной, где он заразился коронавирусом перед самым стартом Кубка Африки.



Из-за COVID-19 Обамеянг пропустил победу габонцев против Коморских островов в минувший понедельник. В матче против Ганы в пятницу Пьер-Эмерик участия тоже не принимает, но причина уже другая.



Как сообщает Daily Mail, у 32-летнего нападающего возникли проблемы с сердцем как последствие перенесенной коронавирусной болезни. Поэтому габонцы решили не рисковать своим капитаном.



Считается, что проблемы Обамеянга незначительны. Но сыграет ли Пьер-Эмерик против Марокко в следующий вторник, пока неясно.