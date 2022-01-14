"Арсенал" попросил отложить дерби с "Тоттенхэмом"

"Арсенал" официально попросил Премьер-Лигу отложить назначенное на воскресенье дерби против "Тоттенхэма".

Как гласит заявление "Арсенала", клуб пошел на этот шаг "с неохотой". "Канониры" уверяют, что у них не осталось минимально необходимого количества игроков: 13 полевых и одного голкипера.



Кадровые проблемы "Арсенала" связаны не только с травмами и коронавирусом. Вмешались также Кубок Африки, забравший Томаса Партей с Мохамедом Эльнени, и дисквалификация, которой оказался подвергнут удаленный против "Ливерпуля" в Кубке Лиги Гранит Джака.



По информации BBC, руководство Премьер-Лиги в субботу примет решение, проводить ли матч на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".