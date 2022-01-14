Конте признал, что "Тоттенхэм" уступает "Арсеналу" в развитии

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что в данный момент его клуб находится позади "Арсенала" на пути в элиту Премьер-Лиги.

Сменив Нуну Эшпириту Санту в ноябре, Конте стремится вернуть "Тоттенхэм" в топ-4, где "шпоры" последний раз финишировали в 2019 году.



Среди конкурентов "Тоттенхэма" находятся их соседи из "Арсенала". Как раз против "канониров" "шпоры" и сыграют в воскресенье, и Конте указывает на то, что у Микеля Артеты было больше времени на создание команды.



"Они упорно трудятся и создают кое-что важное. У них было больше времени, чем у нас. Артета работает со своими игроками уже пару лет, а также у него были возможности обратиться на трансферный рынок".



"Думаю, в данный момент их дела идут хорошо. Возможно, по этой причине их проект впереди нашего — они начали раньше при этом тренере. Сейчас они добиваются хороших результатов. У "Арсенала" очень хорошая команда. Однако мы хотим сыграть такого рода матч, чтобы понять, как сильно мы прибавили относительно предыдущего раза", — цитирует Конте ESPN.