Руни возразил Роналду насчет места в топ-3

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни возразил своему бывшему одноклубнику Криштиану Роналду насчет приемлемого для "красных дьяволов" места в Премьер-Лиге.

В своем свежем интервью Роналду заявил, что его устроит только место в первой тройке Премьер-Лиги по итогам этого сезона.



Однако Руни с этим согласиться не может. Пускай сейчас "Юнайтед" лишь седьмой и отстает от вершины на 22 очка, для Уэйна существует только одна цель.



"Манчестер Юнайтед" должен быть командой из топ-1, не топ-3. Это то, чего требуют от тебя фанаты, чего требует клуб".



"Конечно, они переживают сложный период, но это не должно вводить вас в заблуждение — они все равно обязаны выигрывать чемпионат. Он обязаны выигрывать трофеи, и именно такое давление испытывает каждый, кто играет или работает в "Манчестер Юнайтед".



"Это тот уровень, на который они должны вернуться. Уверен, они сделают правильные вещи для этого", — цитирует Руни Daily Mail.