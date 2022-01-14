Руни возразил Роналду насчет места в топ-3
Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни возразил своему бывшему одноклубнику Криштиану Роналду насчет приемлемого для "красных дьяволов" места в Премьер-Лиге.
В своем свежем интервью Роналду заявил, что его устроит только место в первой тройке Премьер-Лиги по итогам этого сезона.
Однако Руни с этим согласиться не может. Пускай сейчас "Юнайтед" лишь седьмой и отстает от вершины на 22 очка, для Уэйна существует только одна цель.
"Манчестер Юнайтед" должен быть командой из топ-1, не топ-3. Это то, чего требуют от тебя фанаты, чего требует клуб".
"Конечно, они переживают сложный период, но это не должно вводить вас в заблуждение — они все равно обязаны выигрывать чемпионат. Он обязаны выигрывать трофеи, и именно такое давление испытывает каждый, кто играет или работает в "Манчестер Юнайтед".
"Это тот уровень, на который они должны вернуться. Уверен, они сделают правильные вещи для этого", — цитирует Руни Daily Mail.
14.01.2022 19:00
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Да было время, были молоды ребята..
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Скоро будут рады что не вылетели из АПЛ.
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секта
молитесь попасть в четверку, это будет чудом, причем незаслуженным
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Что делал этот "целеустремлённый топарь" четыре последних сезона в МЮ? Сколько раз был в топ-1?
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два долбоеба не понимают что им даже топ6 не светит
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