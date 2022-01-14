Руни возразил Роналду насчет места в топ-3

Криштиану Роналду и Уэйн Руни Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни возразил своему бывшему одноклубнику Криштиану Роналду насчет приемлемого для "красных дьяволов" места в Премьер-Лиге.

В своем свежем интервью Роналду заявил, что его устроит только место в первой тройке Премьер-Лиги по итогам этого сезона.

Однако Руни с этим согласиться не может. Пускай сейчас "Юнайтед" лишь седьмой и отстает от вершины на 22 очка, для Уэйна существует только одна цель.

"Манчестер Юнайтед" должен быть командой из топ-1, не топ-3. Это то, чего требуют от тебя фанаты, чего требует клуб".

"Конечно, они переживают сложный период, но это не должно вводить вас в заблуждение — они все равно обязаны выигрывать чемпионат. Он обязаны выигрывать трофеи, и именно такое давление испытывает каждый, кто играет или работает в "Манчестер Юнайтед".

"Это тот уровень, на который они должны вернуться. Уверен, они сделают правильные вещи для этого", — цитирует Руни Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Роналду, Руни

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2022 19:00

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  1. lfclegenda 14.01.2022 20:06 # lfclegenda
    Да было время, были молоды ребята..

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  2. hunter022 14.01.2022 19:34 # hunter022
    Скоро будут рады что не вылетели из АПЛ.

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  3. superperez101 14.01.2022 19:21 # superperez101
    секта
    молитесь попасть в четверку, это будет чудом, причем незаслуженным

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  4. pokersanogo 14.01.2022 19:11 # pokersanogo
    Что делал этот "целеустремлённый топарь" четыре последних сезона в МЮ? Сколько раз был в топ-1?

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  5. wilegend 14.01.2022 19:07 # wilegend
    два долбоеба не понимают что им даже топ6 не светит

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