Рангник хочет, чтобы Хендерсон и Ван де Бек остались в МЮ

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что не хочет отпускать из клуба голкипера Дина Хендерсона и полузащитника Донни Ван де Бека.

Хендерсон и Ван де Бек находятся среди игроков, которые не чувствуют себя счастливыми в "Юнайтед" из-за дефицита игровых минут.



Согласно слухам, оба игрока настаивают на уходе в январе, однако обилие матчей впереди может заставить Рангника удержать Дина и Донни против их воли.



"Я сказал ему Дину, что хочу сохранить его, потому что он великолепный голкипер. Вчера на тренировке он совершил пару великолепных сейвов".



"Я полностью понимаю, что он хочет играть. Он в том возрасте, когда должен играть регулярно, но прямо сейчас мы участвуем в трех соревнованиях и нуждаемся в трех голкиперах. Я могу понять его желание получать регулярную игровую практику в Премьер-Лиге где-нибудь еще".



"С Донни та же самая ситуация, что и с Дином. Я рад, что обладаю им в составе. Он вышел против "Виллы" (в понедельник) и был хорош. На тренировках он всегда демонстрирует высокий уровень".



"Две недели назад у меня состоялся разговор с ним после тренировки, и я посоветовал ему остаться".



"Учитывая приближение Чемпионата Мира, он хочет играть. Луи Ван Галь сказал ему, что он должен быть твердым игроком стартового состава, чтобы выступать за сборную, но, с другой стороны, у нас высокая конкуренция на этих позициях", — цитирует Рангника ESPN.