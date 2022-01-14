Клопп призвал "Ливерпуль" приспособиться к игре без Салаха и Мане

Мохамед Салах и Садио Мане Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда должна приспособиться к игре без своих нападающих Мохамеда Салаха и Садио Мане.

Накануне вечером "Ливерпуль" не смог дожать игравший 66 минут вдесятером "Арсенал" в полуфинальном матче Кубка Лиги.

Клопп признает, "красным" не хватало своих африканских нападающих, и Юрген требует, чтобы другие игроки атаки прибавили в отсутствие ведущих бомбардиров.

"Мы можем избежать такого рода вопросов единственным способом: забивая голы".

"Ситуация ясна: они игроки мирового уровня, и их здесь нет. Не хватает ли нам их? Да, но вопрос не в том, кого здесь нет, а в том, как мы можем играть лучше с теми, кто у нас есть".

"Мы хорошо начали матч против "Арсенала", доставляя им много проблем и прессингуя в правильных зонах. Мы создавали достаточно угроз, а затем случилась красная карточка. После этого нам пришлось взламывать по-настоящему низкую линию обороны, а это самое сложное. Вчера вечером нам это не удалось".

"Моментами мы были недостаточно хороши, но мы можем играть лучше, и мы будем", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Мане, Салах

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2022 17:00

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  1. hunter022 14.01.2022 17:06 # hunter022
    Минимум десять очков потеряет Ливерпуль во время сиесты Мане и Салаха.

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