Клопп призвал "Ливерпуль" приспособиться к игре без Салаха и Мане

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда должна приспособиться к игре без своих нападающих Мохамеда Салаха и Садио Мане.

Накануне вечером "Ливерпуль" не смог дожать игравший 66 минут вдесятером "Арсенал" в полуфинальном матче Кубка Лиги.



Клопп признает, "красным" не хватало своих африканских нападающих, и Юрген требует, чтобы другие игроки атаки прибавили в отсутствие ведущих бомбардиров.



"Мы можем избежать такого рода вопросов единственным способом: забивая голы".



"Ситуация ясна: они игроки мирового уровня, и их здесь нет. Не хватает ли нам их? Да, но вопрос не в том, кого здесь нет, а в том, как мы можем играть лучше с теми, кто у нас есть".



"Мы хорошо начали матч против "Арсенала", доставляя им много проблем и прессингуя в правильных зонах. Мы создавали достаточно угроз, а затем случилась красная карточка. После этого нам пришлось взламывать по-настоящему низкую линию обороны, а это самое сложное. Вчера вечером нам это не удалось".



"Моментами мы были недостаточно хороши, но мы можем играть лучше, и мы будем", — цитирует Клоппа Sky Sports.