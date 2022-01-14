Стерлинг и Гвардиола — лучшие в Премьер-Лиге в декабре

Рахим Стерлинг и Хосеп Гвардиола Вингер Рахим Стерлинг и наставник Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам декабря 2021.

В пяти матчах чемпионата за прошлый месяц Стерлинг отличился пять раз и отдал одну результативную передачу, достигнув вехи в 100 голов за карьеру в рамках Премьер-Лиги.

Рахим начал декабрь с "ассиста" на Рубена Диаша против "Астон Виллы", затем по разу отличился против "Уотфорда", "Вулверхэмптона" и "Ньюкасла", а также сделал дубль против "Лестера" на Boxing Day.

27-летний англичанин становится Игроком Месяца в Премьер-Лиге уже третий раз за карьеру, свою первую награду получив в ноябре 2018.

В декабре конкуренцию Стерлингу в борьбе за приз составляли Жоау Канселу, Джеймс Мэддисон, Габриэль Мартинелли, Мейсон Маунт, Мартин Эдегор и Сон Хен Мин.

А Тренером Месяца стал Гвардиола, под руководством которого "Сити" прошел декабрь со 100-процентным результатом, одержав семь побед из семи возможных в Премьер-Лиге.

Это уже 11-е звание Тренера Месяца в карьере Гвардиолы — только у сэра Алекса Фергюсона (27) и Арсена Венгера (15) больше.

Помимо Хосепа, на звание Тренера Месяца в декабре также претендовали Микель Артета, Антонио Конте и Юрген Клопп.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, награды, Премьер-Лига, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2022 16:00

Количество просмотров Просмотров: 640

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. moneycity 14.01.2022 17:05 # moneycity
    ну КОРОЛИ, что ещё добавить!

    (ответить)

  2. great-alexander 14.01.2022 17:01 # great-alexander
    135 год до нашей эры
    Древние укры одерживают победу над священными ариями и становятся основателями новой галактики

    (ответить)

  3. fanstevengerrard 14.01.2022 17:00 # fanstevengerrard
    Из-за невыплаты задолженностей в ООН лишились права голоса восемь стран. Чтобы вернуть себе право голоса, друзьям РФии, которые регулярно поддерживают ее во время голосований, надо заплатить немношк денежкав: Венесуэла - 40 млн долларов, Иран – 18 млн долларов, Судан – 300 тыс долларов.
    В прошлом году эти страны вместе с РФ проголосовали против резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму.

    Но я думаю, что российские налогоплательщики еще немножко подождут с водопроводом, тёплыми сортирами и повышением минималки хотя бы до уровня нищей Украины, и долги друзей погасят. Блины на лопате хороши только тогда, когда они приправлены имперскими амбициями

    (ответить)

  4. slash-lfc 14.01.2022 16:58 # slash-lfc
    КОРОЛИ!!! Конкурентов просто нету, все слились

    (ответить)

  5. frisby 14.01.2022 16:57 # frisby
    фу блять..лысый уже и негритёнка совратил..пидарасы

    (ответить)

  6. fanstevengerrard 14.01.2022 16:54 # fanstevengerrard
    НАТО в ближайшие дни подпишет соглашение об усилении киберсотрудничества с Украиной. Это даст Киеву доступ к западной платформе обмена информацией о вредоносных программах - Йенс Столтенберг.

    (ответить)

  7. jirrort 14.01.2022 16:43 # jirrort
    HBO анонсирована документальный фильм «Навальный»

    Лента расскажет о пережитом покушении и возвращении на родину. Съемки начались сразу после выхода политика из комы в Германии.

    Режиссером выступил Дэниела Роэра, также снявший документалку о создателе группы The Band Робби Робертсоне.

    Фильм уже готов. Премьера состоится «скоро».

    (ответить)

  8. bezviz 14.01.2022 16:36 # bezviz
    17 век - Украина в сложной войне с польшей ищет защитника в лице рашки, входит в ее состав
    почти 4 века рашка неумолимо и безустанно развивала Украинские земли, строила инфраструктуру, города, заводы, гэсы тецы и тд
    1991 - первый харчок в знак благодарности, теперь мы дальше сами, спс лохи)
    2014 - Украине решает послать рашку еще глубже и стремится в европу - второй харчок!
    рашка тем временем осмеливается скрысить часть территорий, которые ей не принадлежат
    2022 - Украина в отместку вступает в блок НАТО, становясь врагом №1 для рашки - третий харчок.

    Украинская история благодарности русским!

    (ответить)

  9. englandonelove 14.01.2022 16:36 # englandonelove
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  10. great-alexander 14.01.2022 16:25 # great-alexander
    Это вам не киевские 2500 рублей за 2 дня

    (ответить)

  11. true-manc 14.01.2022 16:06 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  12. mancityman 14.01.2022 16:04 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  13. hunter022 14.01.2022 16:02 # hunter022
    Дельфин и табаки.

    (ответить)

  14. felix-the-cat 14.01.2022 16:01 # felix-the-cat
    КОРОЛИ!!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: