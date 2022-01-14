Стерлинг и Гвардиола — лучшие в Премьер-Лиге в декабре
Вингер Рахим Стерлинг и наставник Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам декабря 2021.
В пяти матчах чемпионата за прошлый месяц Стерлинг отличился пять раз и отдал одну результативную передачу, достигнув вехи в 100 голов за карьеру в рамках Премьер-Лиги.
Рахим начал декабрь с "ассиста" на Рубена Диаша против "Астон Виллы", затем по разу отличился против "Уотфорда", "Вулверхэмптона" и "Ньюкасла", а также сделал дубль против "Лестера" на Boxing Day.
27-летний англичанин становится Игроком Месяца в Премьер-Лиге уже третий раз за карьеру, свою первую награду получив в ноябре 2018.
В декабре конкуренцию Стерлингу в борьбе за приз составляли Жоау Канселу, Джеймс Мэддисон, Габриэль Мартинелли, Мейсон Маунт, Мартин Эдегор и Сон Хен Мин.
А Тренером Месяца стал Гвардиола, под руководством которого "Сити" прошел декабрь со 100-процентным результатом, одержав семь побед из семи возможных в Премьер-Лиге.
Это уже 11-е звание Тренера Месяца в карьере Гвардиолы — только у сэра Алекса Фергюсона (27) и Арсена Венгера (15) больше.
Помимо Хосепа, на звание Тренера Месяца в декабре также претендовали Микель Артета, Антонио Конте и Юрген Клопп.
14.01.2022 16:00
Просмотров: 640
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ну КОРОЛИ, что ещё добавить!
(ответить)
135 год до нашей эры
Древние укры одерживают победу над священными ариями и становятся основателями новой галактики
(ответить)
Из-за невыплаты задолженностей в ООН лишились права голоса восемь стран. Чтобы вернуть себе право голоса, друзьям РФии, которые регулярно поддерживают ее во время голосований, надо заплатить немношк денежкав: Венесуэла - 40 млн долларов, Иран – 18 млн долларов, Судан – 300 тыс долларов.
В прошлом году эти страны вместе с РФ проголосовали против резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму.
Но я думаю, что российские налогоплательщики еще немножко подождут с водопроводом, тёплыми сортирами и повышением минималки хотя бы до уровня нищей Украины, и долги друзей погасят. Блины на лопате хороши только тогда, когда они приправлены имперскими амбициями
(ответить)
КОРОЛИ!!! Конкурентов просто нету, все слились
(ответить)
фу блять..лысый уже и негритёнка совратил..пидарасы
(ответить)
НАТО в ближайшие дни подпишет соглашение об усилении киберсотрудничества с Украиной. Это даст Киеву доступ к западной платформе обмена информацией о вредоносных программах - Йенс Столтенберг.
(ответить)
HBO анонсирована документальный фильм «Навальный»
Лента расскажет о пережитом покушении и возвращении на родину. Съемки начались сразу после выхода политика из комы в Германии.
Режиссером выступил Дэниела Роэра, также снявший документалку о создателе группы The Band Робби Робертсоне.
Фильм уже готов. Премьера состоится «скоро».
(ответить)
17 век - Украина в сложной войне с польшей ищет защитника в лице рашки, входит в ее состав
почти 4 века рашка неумолимо и безустанно развивала Украинские земли, строила инфраструктуру, города, заводы, гэсы тецы и тд
1991 - первый харчок в знак благодарности, теперь мы дальше сами, спс лохи)
2014 - Украине решает послать рашку еще глубже и стремится в европу - второй харчок!
рашка тем временем осмеливается скрысить часть территорий, которые ей не принадлежат
2022 - Украина в отместку вступает в блок НАТО, становясь врагом №1 для рашки - третий харчок.
Украинская история благодарности русским!
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Это вам не киевские 2500 рублей за 2 дня
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Дельфин и табаки.
(ответить)
КОРОЛИ!!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий