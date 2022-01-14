Стерлинг и Гвардиола — лучшие в Премьер-Лиге в декабре

Вингер Рахим Стерлинг и наставник Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам декабря 2021.

В пяти матчах чемпионата за прошлый месяц Стерлинг отличился пять раз и отдал одну результативную передачу, достигнув вехи в 100 голов за карьеру в рамках Премьер-Лиги.



Рахим начал декабрь с "ассиста" на Рубена Диаша против "Астон Виллы", затем по разу отличился против "Уотфорда", "Вулверхэмптона" и "Ньюкасла", а также сделал дубль против "Лестера" на Boxing Day.



27-летний англичанин становится Игроком Месяца в Премьер-Лиге уже третий раз за карьеру, свою первую награду получив в ноябре 2018.



В декабре конкуренцию Стерлингу в борьбе за приз составляли Жоау Канселу, Джеймс Мэддисон, Габриэль Мартинелли, Мейсон Маунт, Мартин Эдегор и Сон Хен Мин.



А Тренером Месяца стал Гвардиола, под руководством которого "Сити" прошел декабрь со 100-процентным результатом, одержав семь побед из семи возможных в Премьер-Лиге.



Это уже 11-е звание Тренера Месяца в карьере Гвардиолы — только у сэра Алекса Фергюсона (27) и Арсена Венгера (15) больше.



Помимо Хосепа, на звание Тренера Месяца в декабре также претендовали Микель Артета, Антонио Конте и Юрген Клопп.