Премьер-Лига отложила матч "Бернли" и "Лестера"

Запланированный на субботу, 15 января, матч Премьер-Лиги между "Бернли" и "Лестером" был отложен.

Решение отложить этот матч было принято руководством лиги после поступившей от "Бернли" просьбы — у "бордовых" просто не набирается минимально необходимого количества игроков.



Из-за вспышки коронавируса, травм и вынужденной продажи нападающего Криса Вуда в "Ньюкасл" главный тренер "Бернли" Шон Дайч не смог наскрести 13 полевых игроков и одного голкипера.



Это уже третий подряд для "Лестера" отложенный матч Премьер-Лиги после игр с "Норвичем" и "Эвертоном".



Всего руководство Премьер-Лиги отложило уже 20 матчей в этом сезоне из-за COVID-19.