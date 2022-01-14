Премьер-Лига отложила матч "Бернли" и "Лестера"
Запланированный на субботу, 15 января, матч Премьер-Лиги между "Бернли" и "Лестером" был отложен.
Решение отложить этот матч было принято руководством лиги после поступившей от "Бернли" просьбы — у "бордовых" просто не набирается минимально необходимого количества игроков.
Из-за вспышки коронавируса, травм и вынужденной продажи нападающего Криса Вуда в "Ньюкасл" главный тренер "Бернли" Шон Дайч не смог наскрести 13 полевых игроков и одного голкипера.
Это уже третий подряд для "Лестера" отложенный матч Премьер-Лиги после игр с "Норвичем" и "Эвертоном".
Всего руководство Премьер-Лиги отложило уже 20 матчей в этом сезоне из-за COVID-19.
14.01.2022 15:00
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