Раньери: "Уотфорд" не вылетит"

Главный тренер "Уотфорда" Клаудио Раньери уверен, что его команда избежит вылета из Премьер-Лиги.

Прямо сейчас "Уотфорд" находится в одной строчке от зоны вылета, все шесть последних матчей в Премьер-Лиге проиграв.



Однако Раньери уверен, что сезон сложится хорошо для "шершней", которые в трех ближайших матчах сыграют против команд, находящихся ниже.



"Я верю в эту команду, и я уверен, что в итоге мы избежим вылета".



"Мне придает уверенности то, что я вижу на тренировочных занятиях. Они трудятся так упорно, и если ты продолжишь сражаться и верить в себя, то рано или поздно — при везении — ты будешь побеждать. Это важно, и об этом мне говорит мой опыт".



"Я говорю игрокам продолжать в том же духе. Если вы посетите наши тренировки, то увидите, что игроки великолепны. У меня большой опыт, и я говорю вам, что эта команда не вылетит. Это невероятно, какую позицию мы занимаем", — цитирует Раньери BBC.