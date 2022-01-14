Раньери: "Уотфорд" не вылетит"
Главный тренер "Уотфорда" Клаудио Раньери уверен, что его команда избежит вылета из Премьер-Лиги.
Прямо сейчас "Уотфорд" находится в одной строчке от зоны вылета, все шесть последних матчей в Премьер-Лиге проиграв.
Однако Раньери уверен, что сезон сложится хорошо для "шершней", которые в трех ближайших матчах сыграют против команд, находящихся ниже.
"Я верю в эту команду, и я уверен, что в итоге мы избежим вылета".
"Мне придает уверенности то, что я вижу на тренировочных занятиях. Они трудятся так упорно, и если ты продолжишь сражаться и верить в себя, то рано или поздно — при везении — ты будешь побеждать. Это важно, и об этом мне говорит мой опыт".
"Я говорю игрокам продолжать в том же духе. Если вы посетите наши тренировки, то увидите, что игроки великолепны. У меня большой опыт, и я говорю вам, что эта команда не вылетит. Это невероятно, какую позицию мы занимаем", — цитирует Раньери BBC.
14.01.2022 14:00
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