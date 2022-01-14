Роналду хочет играть до 42 лет
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду заявил, что хочет играть в футбол до 42 лет.
В своих 36 лет Роналду находится в прекрасной форме, забив 14 голов за "Юнайтед" в этом сезоне с учетом всех соревнований.
Однако Криштиану не помышляет о пенсии и верит, что сможет играть в футбол на высшем уровне и на пятом десятке лет.
"Генетически я чувствую себя на 30 лет. Я очень забочусь о своем теле и своем духе. Я научился тому, что после 33 лет твое тело может продолжать слушаться тебя, если нужно, но настоящая битва — это душевная битва".
"Самая сложная вещь в том, чтобы оставаться на высшем уровне, связана с сохранением концентрации в процессе преодоления столь многих вещей. Именно это я делаю последние годы. Я больше сосредоточен и больше работаю над своим душевным состоянием. Я знаю, что мое тело будет слушаться меня, потому что я очень уважаю его и очень прислушиваюсь к нему".
"В жизни всегда должны быть важные моменты, хорошие или плохие, но когда ты упал, тебе нужны силы подняться. Я счастлив, я хочу остаться здесь, а дальше время покажет".
"Я хочу посмотреть, смогу ли я играть до 40, 41 или 42, но важнее всего для меня наслаждаться моментом каждый день", — сообщил Роналду ESPN.
14.01.2022 13:00
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Всех денег не заработаешь
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В штаты надо ехать после МЮ, ему стопудов понравится, а завершить карьеру можно у себя дома на родине. Элементарно.
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Человек, который как никто другой заслуживает огромного уважения!
Рон > Месси
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