Роналду хочет играть до 42 лет

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду заявил, что хочет играть в футбол до 42 лет.

В своих 36 лет Роналду находится в прекрасной форме, забив 14 голов за "Юнайтед" в этом сезоне с учетом всех соревнований.



Однако Криштиану не помышляет о пенсии и верит, что сможет играть в футбол на высшем уровне и на пятом десятке лет.



"Генетически я чувствую себя на 30 лет. Я очень забочусь о своем теле и своем духе. Я научился тому, что после 33 лет твое тело может продолжать слушаться тебя, если нужно, но настоящая битва — это душевная битва".



"Самая сложная вещь в том, чтобы оставаться на высшем уровне, связана с сохранением концентрации в процессе преодоления столь многих вещей. Именно это я делаю последние годы. Я больше сосредоточен и больше работаю над своим душевным состоянием. Я знаю, что мое тело будет слушаться меня, потому что я очень уважаю его и очень прислушиваюсь к нему".



"В жизни всегда должны быть важные моменты, хорошие или плохие, но когда ты упал, тебе нужны силы подняться. Я счастлив, я хочу остаться здесь, а дальше время покажет".



"Я хочу посмотреть, смогу ли я играть до 40, 41 или 42, но важнее всего для меня наслаждаться моментом каждый день", — сообщил Роналду ESPN.