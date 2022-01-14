Роналду хочет играть до 42 лет

Криштиану Роналду Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду заявил, что хочет играть в футбол до 42 лет.

В своих 36 лет Роналду находится в прекрасной форме, забив 14 голов за "Юнайтед" в этом сезоне с учетом всех соревнований.

Однако Криштиану не помышляет о пенсии и верит, что сможет играть в футбол на высшем уровне и на пятом десятке лет.

"Генетически я чувствую себя на 30 лет. Я очень забочусь о своем теле и своем духе. Я научился тому, что после 33 лет твое тело может продолжать слушаться тебя, если нужно, но настоящая битва — это душевная битва".

"Самая сложная вещь в том, чтобы оставаться на высшем уровне, связана с сохранением концентрации в процессе преодоления столь многих вещей. Именно это я делаю последние годы. Я больше сосредоточен и больше работаю над своим душевным состоянием. Я знаю, что мое тело будет слушаться меня, потому что я очень уважаю его и очень прислушиваюсь к нему".

"В жизни всегда должны быть важные моменты, хорошие или плохие, но когда ты упал, тебе нужны силы подняться. Я счастлив, я хочу остаться здесь, а дальше время покажет".

"Я хочу посмотреть, смогу ли я играть до 40, 41 или 42, но важнее всего для меня наслаждаться моментом каждый день", — сообщил Роналду ESPN.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2022 13:00

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Последние комментарии:




  1. intellect 14.01.2022 13:49 # intellect
    Всех денег не заработаешь

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  2. mancunia-planet 14.01.2022 13:47 # mancunia-planet
    В штаты надо ехать после МЮ, ему стопудов понравится, а завершить карьеру можно у себя дома на родине. Элементарно.

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  3. danny949494 14.01.2022 13:06 # danny949494
    Человек, который как никто другой заслуживает огромного уважения!
    Рон > Месси

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