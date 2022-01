Светская хроника за пятницу

"Манчестер Юнайтед" может купить Фабиана Руиса. "Ювентус" хочет Рубена Лофтус-Чика и Пьер-Эмерика Обамеянга. Танги Ндомбеле направляется в Италию. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Ливерпуль" все увереннее насчет покупки полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема. (Caught Offside)



"Манчестер Юнайтед" имеет хорошие шансы заполучить полузащитника "Наполи" Фабиана Руиса. (La Repubblica)



Дортмундская "Боруссия" заинтересована в защитнике "Челси" Андреасе Кристенсене. (Patrick Berger)



"Ювентус" хочет арендовать полузащитника "Челси" Рубена Лофтус-Чика. (Sky Sport Italia)



Потерявший с травмой Федерико Кьезу "Ювентус" хочет пригласить нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга. (Tuttomercatoweb)



"Ювентус" не отпустит полузащитника Артура Мело в аренду в "Арсенал". Бразилец доступен только для постоянного трансфера. (Daily Mail)



В шорт-листе "Арсенала" на январь семь имен, включая Юри Тилеманса из "Лестера", Джорджиньо Вейналдума из ПСЖ и Бруну Гимараэса из "Лиона". (Daily Mirror)



"Удинезе" близок к сделке по аренде защитника "Арсенала" Пабло Мари. (Daily Mail)



"Тоттенхэм" собирается продать полузащитника Танги Ндомбеле в один из итальянских клубов. Вероятнее всего — в "Ювентус". (Daily Mirror)



"Ньюкасл" уверен в приобретении полузащитника "Норвича" Тодда Кантуэлла. (Rudy Galetti)



"Ньюкасл" сделал официальное предложение по защитнику "Севильи" Диего Карлосу. (Sky Sports)



"Ньюкасл" продолжает переговоры с "Лиллем" насчет покупки защитника Свена Ботмана. (Daily Mail)



"Фиорентина" не отпустит защитника Николу Миленковича в "Ньюкасл" меньше чем за 37 миллионов фунтов. (The Sun)



"Вест Хэм" и "Ньюкасл" интересуются полузащитником московского "Динамо" Даниилом Фоминым. (Спорт-Экспресс)



Вингер "Вест Хэма" Джаррод Боуэн заинтересован в переходе в "Ливерпуль". (Football Insider)



"Саутгемптон" надеется выкупить албанского нападающего Армандо Бройю у "Челси". (Sky Sports)



"Астон Вилла" проявила интерес к голкиперу ПСЖ Серхио Рико. (Daily Express)



Другое



Хосеп Гвардиола переболел коронавирусом и теперь возвращается к исполнению обязанностей главного тренера "Манчестер Сити". (The Sun)



Экс-нападающий сборной Англии Алан Ширер позвонил Маркусу Рэшфорду и выразил свою поддержку переживающему упадок формы игроку "Юнайтед". (The Sun)



Бывший наставник "Норвича" Даниэль Фарке возглавил российский "Краснодар". (Daily Mail)



Великобритания и Ирландия готовы выдвинуть совместную заявку на проведение Евро-2028. (Daily Mail)