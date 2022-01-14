Каррагер: "Арсенал" должен избавиться от Джаки"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер призвал "Арсенал" избавиться от полузащитника Гранита Джаки.

Накануне Джака получил свою пятую красную карточку за время выступлений за "Арсенал", оставив лондонскую команду вдесятером уже в середине первого тайма полуфинального матча Кубка Лиги против "Ливерпуля" (0:0).



Каррагер считает, что Джаку уже не исправить и что 29-летний швейцарец превратился в обузу для молодой команды Микеля Артеты.



"Джака верен себе. Он пошел в абсолютно нелепое единоборство, когда Жоте еще столь многое нужно было сделать (чтобы забить). Нет сомнений, что это красная карточка, учитывая то, каким образом и с какой силой он врезал ему".



"Если смотреть со стороны, то каждый тренер рассчитывает на него, поэтому он должен быть хорошим парнем. У него хороший характер, и он хорошо тренируется".



"Также он хороший игрок, в чем мы могли убедиться по сборной Швейцарии и временами по "Арсеналу". Однако это дошло до той стадии, когда он превратился в обузу".



"Мы можем говорить, насколько хорош был "Арсенал", но гораздо чаще, оставаясь вдесятером на "Энфилде", ты не просто проигрываешь матч — ты вылетаешь из турнира".



"Арсенал" слишко часто остается вдесятером из-за Джаки. Он уже не молодой парень, который, как ты думаешь, может извлечь урок. Он один из опытных игроков, и он является помехой к тому, чтобы "Арсенал" вышел на новый уровень".



"Я так впечатлен работой Микеля Артеты, этими молодыми игроками и тем, что они показывают в этом сезоне. Однако мы видим, что опытные игроки подводят молодежь в этой команде — обычно бывает наоборот, и это огромная проблема для "Арсенала" на будущее".



"Джаку уже не изменить. Мы говорим о парне, который сыграл около 250 матчей за "Арсенал". Они должны избавиться от этого игрока", — сообщил Каррагер в эфире.