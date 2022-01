"Бернли" может позвать Энди Кэрролла

"Бернли" рассматривает бывшего нападающего "Ливерпуля", "Вест Хэма" и "Ньюкасла" Энди Кэрролла на замену покинувшему клуб Крису Вуду.

Накануне "Бернли" продал Вуда в "Ньюкасл" за 25 миллионов фунтов. Клуб с "Терф Мур" оказался бессилен помешать уходу ключевого игрока, потому что "сороки" активировали пункт о выкупе.



По информации Daily Mail, восполнить образовавшуюся пустоту "Бернли" может с помощью Кэрролла, который находился без клуба с лета, пока в середине ноября не получил двухмесячный контракт с "Редингом" с символической зарплатой в 1 тыс. фунтов в неделю.



В минувший вторник Энди напомнил о своем таланте, забив два гениальнейших гола против "Фулхэма". Правда, оба были отменены из-за офсайда, а "Рединг" проиграл со счетом 0:7.



За короткое время, проведенное в клубе Чемпионшипа, Кэрролл отличился один раз в семи матчах и доказал, что находится в хорошей форме. Кроме того, 33-летний англичанин избегал травм, которые преследовали его предыдущие годы.





Big Andy Carroll with 2 absolute worldies and there both offside! #noluck pic.twitter.com/Dh6bRKnzwE