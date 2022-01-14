"Бернли" может позвать Энди Кэрролла

Энди Кэрролл "Бернли" рассматривает бывшего нападающего "Ливерпуля", "Вест Хэма" и "Ньюкасла" Энди Кэрролла на замену покинувшему клуб Крису Вуду.

Накануне "Бернли" продал Вуда в "Ньюкасл" за 25 миллионов фунтов. Клуб с "Терф Мур" оказался бессилен помешать уходу ключевого игрока, потому что "сороки" активировали пункт о выкупе.

По информации Daily Mail, восполнить образовавшуюся пустоту "Бернли" может с помощью Кэрролла, который находился без клуба с лета, пока в середине ноября не получил двухмесячный контракт с "Редингом" с символической зарплатой в 1 тыс. фунтов в неделю.

В минувший вторник Энди напомнил о своем таланте, забив два гениальнейших гола против "Фулхэма". Правда, оба были отменены из-за офсайда, а "Рединг" проиграл со счетом 0:7.

За короткое время, проведенное в клубе Чемпионшипа, Кэрролл отличился один раз в семи матчах и доказал, что находится в хорошей форме. Кроме того, 33-летний англичанин избегал травм, которые преследовали его предыдущие годы.


Метки Бернли, Кэрролл, Рединг

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2022 09:00

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 14.01.2022 09:34 # gerrard08
    А где в статье «которого Ливерпуль купил в свое время за 35 млн»?

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  2. chelsea88 14.01.2022 09:30 # chelsea88
    Легенда Лфк

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  3. intellect 14.01.2022 09:10 # intellect
    Любимый нападающий, особенно когда волосы распускает

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  4. m777 14.01.2022 09:03 # m777
    Надо бы залупульцам оставлять его. Получше Фирминьо будет

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  5. electric 14.01.2022 09:02 # electric
    Кентавр!!!

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