Роджерс "очень удивлен", что Коутиньо не заиграл в "Барселоне"

Филиппе Коутиньо и Брендан Роджерс Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс "очень удивлен" тем, что полузащитнику Филиппе Коутиньо не удалось заиграть в "Барселоне".

Вторую половину этого сезона Коутиньо проведет в "Астон Вилле" на правах аренды. Филиппе вернулся в Премьер-Лигу, чтобы попытаться реабилитировать свою карьеру после неудачного периода в "Барселоне".

В свое время именно Роджерс пригласил Коутиньо в "Ливерпуль" из "Интера", и Брендан верит, что 29-летний бразилец способен вернуться на свой прежний уровень.

"Он удивительный игрок и отличный парень. Когда мы купили его в "Ливерпуль", я рассматривал его как молодого игрока. Мы хотели заполучить его еще в "Челси", но он уже согласился на переход в "Интер".

"Мы смогли его подписать, когда ему было 19. В то время люди сомневались насчет его физических данных. Но своей игрой за "Ливерпуль" и своим развитием он доказал, что является великолепным игроком. И он очень скромный парень".

"Должен сказать, я очень удивлен, что у него не сложилось в "Барселоне", потому что казалось, что этот игрок и этот клуб идеально подходят друг другу. Возможно, по какой-либо причине там была не совсем правильная обстановка. Правильная обстановка — это все для игрока вроде Филиппе".

"Если он чувствует эту любовь и эту ответственность, он будет блистать. Уверен, он будет очень хорош у Стивена (Джеррарда), и как я уже говорил, ему нужно играть регулярно. Он проявил себя игроком топ-уровня в Премьер-Лиге, и он постарается вернуться на этот уровень", — цитирует Роджерса Daily Mail.


Метки Астон Вилла, Барселона, Коутиньо, Лестер, Роджерс

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2022 08:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 14.01.2022 09:15 # vyrentz
    Гномэо, Альба, Пике. Как можно с такими пидорасами играть вообще?

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  2. vals1702 14.01.2022 08:38 # vals1702
    каталанская помойка - кладбище для игроков.

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  3. largo-winch 14.01.2022 08:27 # largo-winch
    106 матчей
    26 голов
    14 ассистов

    неплохая стата, учитывая то, как к нему относились.
    Барса дно, даже суперзвёзды им не помогут

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