Роджерс "очень удивлен", что Коутиньо не заиграл в "Барселоне"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс "очень удивлен" тем, что полузащитнику Филиппе Коутиньо не удалось заиграть в "Барселоне".

Вторую половину этого сезона Коутиньо проведет в "Астон Вилле" на правах аренды. Филиппе вернулся в Премьер-Лигу, чтобы попытаться реабилитировать свою карьеру после неудачного периода в "Барселоне".



В свое время именно Роджерс пригласил Коутиньо в "Ливерпуль" из "Интера", и Брендан верит, что 29-летний бразилец способен вернуться на свой прежний уровень.



"Он удивительный игрок и отличный парень. Когда мы купили его в "Ливерпуль", я рассматривал его как молодого игрока. Мы хотели заполучить его еще в "Челси", но он уже согласился на переход в "Интер".



"Мы смогли его подписать, когда ему было 19. В то время люди сомневались насчет его физических данных. Но своей игрой за "Ливерпуль" и своим развитием он доказал, что является великолепным игроком. И он очень скромный парень".



"Должен сказать, я очень удивлен, что у него не сложилось в "Барселоне", потому что казалось, что этот игрок и этот клуб идеально подходят друг другу. Возможно, по какой-либо причине там была не совсем правильная обстановка. Правильная обстановка — это все для игрока вроде Филиппе".



"Если он чувствует эту любовь и эту ответственность, он будет блистать. Уверен, он будет очень хорош у Стивена (Джеррарда), и как я уже говорил, ему нужно играть регулярно. Он проявил себя игроком топ-уровня в Премьер-Лиге, и он постарается вернуться на этот уровень", — цитирует Роджерса Daily Mail.