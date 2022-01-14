Артета не исключает, что дерби с "Тоттенхэмом" отложат

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета не исключает, что матч Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в ближайшее воскресенье будет отложен.

Первый полуфинальный матч Кубка Лиги против "Ливерпуля" в четверг вечером "Арсенал" провел ослабленным составом, в предыдущие дни лишившись Мартина Эдегора из-за коронавируса и Томаса Партея с Мохамедом Эльнени из-за Кубка Африки.



Безголевая ничья на "Энфилде" обернулась новыми потерями, потому что Седрик Соареш и Букайо Сака получили травмы, а Гранит Джака схлопотал удаление и теперь будет дисквалифицирован.



Артета не уверен, что сможет набрать 13 полевых игроков и голкипера к воскресенью, но в то же время не хочет, чтобы дерби Северного Лондона откладывали.



"Для каждого матча есть вероятность, что его отложат. Как из-за проблем с нашей стороны, так и из-за проблем у соперника. Мы наблюдаем это каждую неделю. Однако мы постараемся подготовиться к матчу и будем думать, что сыграем".



"Мы приехали сюда, недосчитавшись девяти или 10 игроков. Мы не знаем, чего ожидать на следующий день, поэтому мы не можем рассчитывать, что матч отложат".



"Мы не можем использовать это как оправдание. Мы должны играть матчи, это наша работа, и ситуация может стать еще сложнее. Мы нашли игроков, чтобы сыграть сегодня, и мы постараемся сделать то же самое в воскресенье", — цитирует Артету ESPN.