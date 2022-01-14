Джака: "Хочу извиниться перед каждым"

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака извинился за свое удаление в полуфинальном матче Кубка Лиги против "Ливерпуля".

Джака оставил свою команду вдесятером на "Энфилде" уже в середине первого тайма. Гранит совершил фол последней надежды, бутсой пнув в грудь Диогу Жоту, за что получил прямую красную карточку. Только ценой героических усилий "канонирам" удалось не проиграть — 0:0.



Стоит отметить, что это уже пятая красная карточка Джаки за его карьеру в "Арсенале" и вторая в этом сезоне, однако 29-летний швейцарец лишь может предложить свое раскаяние.



"Я хочу извиниться перед каждым. Я так горжусь своей командой и духом, который они показали, сохранив свои ворота на замке сегодня вечером", — написал Джака в инстаграме.