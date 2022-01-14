"Арсенал" вдесятером дал отпор "Ливерпулю"

Диогу Жота "Ливерпуль" не смог реализовать численное преимущество и даже ни разу не пробил в створ в первом полуфинальном матче Кубка Лиги против "Арсенала" — 0:0.

"Красные" владели подавляющим преимуществом в начале матча, однако голкиперу "канониров" Аарону Рамсдейлу не приходилось вступать в игру и выручать свою команду.

А когда показалось, что стартовый натиск хозяев чуть ослаб, Гранит Джака преподнес сюрприз, оставив гостей вдесятером. Оказавшись на позиции последнего защитника, швейцарец бутсой пнул Диогу Жоту в грудь и получил прямую красную карточку.

Нужно сказать, что вторую половину первого тайма "Арсенал" провел очень достойно. "Канониры" перестроились, играли компактно и даже время от времени совершали вылазки к чужой штрафной.

Первый тайм так и не принес ни одного удара в створ — Рамсдейл и Алиссон находились без работы.

Во втором тайме гости продолжали уверенно сдерживать "Ливерпуль", которому не хватало свежести и изобретательности.

Первый в матче удар в створ случился только на 72-й минуте. Киран Тирни навесил в штрафную, где Букайо Сака не лучшим образом принял мяч, но вторым касанием все-таки смог пробить — Алиссон выручил хозяев.

В концовке "красные" прижали своего соперника и имели реальный шанс открыть счет на последней минуте основного времени, однако Такуми Минамино со считанных метров пробил мимо пустых ворот.

"Арсенал", игравший три четверти матча вдесятером, определенно может занести себе в актив этот результат. Без своих африканцев Мохамеда Салаха и Садио Мане "Ливерпулю" не хватило мощи, чтобы продавить упершегося копытами соперника.

"Ливерпуль" — "Арсенал" — 0:0 (0:0)

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Уильямс 76), Матип (Гомес 76), Ван Дейк, Робертсон, Милнер (Джонс 61), Хендерсон, Фабиньо (Окслейд-Чемберлен 75), Жота, Фирмино, Минамино.

"Арсенал": Рамсдейл, Соареш (Чемберс 11), Уайт, Габриэль, Тирни, Локонга, Джака, Сака (Тавареш 81), Мартинелли, Лакасетт, Нкетиа (Холдинг 28).

Предупреждения: Робертсон — Габриэль.

Удаление: Джака 24.


Метки Арсенал, Кубок Лиги, Ливерпуль, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2022 00:40

Количество просмотров Просмотров: 1763

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Последние комментарии:




  1. vagifspurs 14.01.2022 01:47 # vagifspurs
    Матч не смотрел и по ходу правильно сделал.

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  2. true-manc 14.01.2022 01:42 # true-manc
    КОРОЛИ в гостях на Эмирайтс:
    > Победа 2:1 над Арсеналом

    скузня у себя на портовой помойке:
    > Ничья 0:0 с Арсеналом

    ору от никчемности портовых ху*сосов)))

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  3. true-manc 14.01.2022 01:40 # true-manc
    клоп - минетный топ
    петух очкастый насосал на переносы красиво
    так бы вообще 0-3 всрали, если б не отдыхали

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  4. hammersmith 14.01.2022 01:37 # hammersmith
    Залухуй взял на рот, классика.

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  5. alienripley 14.01.2022 01:34 # alienripley
    Красавцы.. Джаке пора на выход . Просто задолбал уже.

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  6. ian 14.01.2022 01:30 # ian
    На Эмирейтс или Зенит-Арене разницы нет, Арсенал слабее даже такого Ливерпуля, другое дело Ливерпуль сыграли как полные нулины.

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  7. felix-the-cat 14.01.2022 01:22 # felix-the-cat
    Позор

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  8. gameboy 14.01.2022 01:15 # gameboy
    ебучий румын, продать в рому завтра же этого хуесоса корявого

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  9. reams 14.01.2022 01:12 # reams
    хоть Джака здесь и не причем, нельзя не отметить его вклад в эту победу, чисто на морально волевых затащил команду

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  10. high-malvern 14.01.2022 01:06 # high-malvern
    Без двух африканских дельфинов такой матч не тащится.

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  11. goey 14.01.2022 01:00 # goey
    Без негров Ливер - днище. 1 удар в створ ахахахах неудачники. Ждём в финалисты к нам великий Арсенал, чтобы ещё раз показать синий цвет Лондона.)

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  12. unclearness 14.01.2022 00:56 # unclearness
    Ливерпук без сосолаха и чмоге сосо
    Арсенал в 10-ом без Томиясу, Партея, Джаки, Одегара, Смитрова дал на клык портовым обморокам
    а если бы клоп не на полировал на перенос 1-го матча то Арсик уже был бы в финале

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  13. aliluya-nn 14.01.2022 00:54 # aliluya-nn
    Джака конечно в очередной раз подвел команду ..каждый второй матч против топ-4 заканчивают вдесятером ..но классно держались ..первую половину второго тайма вообще играли лучше Ливерпуля ..под конец уже сил не хватило активно играть
    ..Сака в настоящего топа должен вырасти ..добавить бы еще в реализации моментов

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  14. thegodfather 14.01.2022 00:53 # thegodfather
    че с арсиком в финале зарубимся

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  15. liverfun 14.01.2022 00:52 # liverfun
    хороший матч, учитывая, что тройка нападения в таком составе вообще впервые играет, плюс брака было нереально много в простейших ситуациях, возможно из-за длительного отсутствия тренировок. в кубке самое то обкатывать состав, которым придется месяц играть, уверен тренерский штаб вынесет правильные выводы. а матча то все равно два, сегодня ничего не решалось
    клопп топ

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  16. hachidlo 14.01.2022 00:51 # hachidlo
    Без Салаха и Мане атака Ливерпуля будет выглядеть так каждый матч.

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  17. great-alexander 14.01.2022 00:49 # great-alexander
    Такой уровень футбола заслуживает только окраинские 2500 рублей за 2 дня

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  18. sausage 14.01.2022 00:49 # sausage
    Пздц безыдейно. Фирминамино вообще мёртвая зона. Да и пох,
    Артета топчик.

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  19. brown-ale 14.01.2022 00:47 # brown-ale
    Минамино, сделай себе харакири.

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  20. superglor 14.01.2022 00:47 # superglor
    Судейки явно за Арсенал. Иначе почему Сака не уехал на кубок Африки?

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