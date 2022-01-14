"Арсенал" вдесятером дал отпор "Ливерпулю"

"Ливерпуль" не смог реализовать численное преимущество и даже ни разу не пробил в створ в первом полуфинальном матче Кубка Лиги против "Арсенала" — 0:0.

"Красные" владели подавляющим преимуществом в начале матча, однако голкиперу "канониров" Аарону Рамсдейлу не приходилось вступать в игру и выручать свою команду.



А когда показалось, что стартовый натиск хозяев чуть ослаб, Гранит Джака преподнес сюрприз, оставив гостей вдесятером. Оказавшись на позиции последнего защитника, швейцарец бутсой пнул Диогу Жоту в грудь и получил прямую красную карточку.



Нужно сказать, что вторую половину первого тайма "Арсенал" провел очень достойно. "Канониры" перестроились, играли компактно и даже время от времени совершали вылазки к чужой штрафной.



Первый тайм так и не принес ни одного удара в створ — Рамсдейл и Алиссон находились без работы.



Во втором тайме гости продолжали уверенно сдерживать "Ливерпуль", которому не хватало свежести и изобретательности.



Первый в матче удар в створ случился только на 72-й минуте. Киран Тирни навесил в штрафную, где Букайо Сака не лучшим образом принял мяч, но вторым касанием все-таки смог пробить — Алиссон выручил хозяев.



В концовке "красные" прижали своего соперника и имели реальный шанс открыть счет на последней минуте основного времени, однако Такуми Минамино со считанных метров пробил мимо пустых ворот.



"Арсенал", игравший три четверти матча вдесятером, определенно может занести себе в актив этот результат. Без своих африканцев Мохамеда Салаха и Садио Мане "Ливерпулю" не хватило мощи, чтобы продавить упершегося копытами соперника.



"Ливерпуль" — "Арсенал" — 0:0 (0:0)



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Уильямс 76), Матип (Гомес 76), Ван Дейк, Робертсон, Милнер (Джонс 61), Хендерсон, Фабиньо (Окслейд-Чемберлен 75), Жота, Фирмино, Минамино.



"Арсенал": Рамсдейл, Соареш (Чемберс 11), Уайт, Габриэль, Тирни, Локонга, Джака, Сака (Тавареш 81), Мартинелли, Лакасетт, Нкетиа (Холдинг 28).



Предупреждения: Робертсон — Габриэль.



Удаление: Джака 24.