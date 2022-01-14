"Арсенал" вдесятером дал отпор "Ливерпулю"
"Ливерпуль" не смог реализовать численное преимущество и даже ни разу не пробил в створ в первом полуфинальном матче Кубка Лиги против "Арсенала" — 0:0.
"Красные" владели подавляющим преимуществом в начале матча, однако голкиперу "канониров" Аарону Рамсдейлу не приходилось вступать в игру и выручать свою команду.
А когда показалось, что стартовый натиск хозяев чуть ослаб, Гранит Джака преподнес сюрприз, оставив гостей вдесятером. Оказавшись на позиции последнего защитника, швейцарец бутсой пнул Диогу Жоту в грудь и получил прямую красную карточку.
Нужно сказать, что вторую половину первого тайма "Арсенал" провел очень достойно. "Канониры" перестроились, играли компактно и даже время от времени совершали вылазки к чужой штрафной.
Первый тайм так и не принес ни одного удара в створ — Рамсдейл и Алиссон находились без работы.
Во втором тайме гости продолжали уверенно сдерживать "Ливерпуль", которому не хватало свежести и изобретательности.
Первый в матче удар в створ случился только на 72-й минуте. Киран Тирни навесил в штрафную, где Букайо Сака не лучшим образом принял мяч, но вторым касанием все-таки смог пробить — Алиссон выручил хозяев.
В концовке "красные" прижали своего соперника и имели реальный шанс открыть счет на последней минуте основного времени, однако Такуми Минамино со считанных метров пробил мимо пустых ворот.
"Арсенал", игравший три четверти матча вдесятером, определенно может занести себе в актив этот результат. Без своих африканцев Мохамеда Салаха и Садио Мане "Ливерпулю" не хватило мощи, чтобы продавить упершегося копытами соперника.
"Ливерпуль" — "Арсенал" — 0:0 (0:0)
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Уильямс 76), Матип (Гомес 76), Ван Дейк, Робертсон, Милнер (Джонс 61), Хендерсон, Фабиньо (Окслейд-Чемберлен 75), Жота, Фирмино, Минамино.
"Арсенал": Рамсдейл, Соареш (Чемберс 11), Уайт, Габриэль, Тирни, Локонга, Джака, Сака (Тавареш 81), Мартинелли, Лакасетт, Нкетиа (Холдинг 28).
Предупреждения: Робертсон — Габриэль.
Удаление: Джака 24.
14.01.2022 00:40
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Последние комментарии:
Матч не смотрел и по ходу правильно сделал.
(ответить)
КОРОЛИ в гостях на Эмирайтс:
> Победа 2:1 над Арсеналом
скузня у себя на портовой помойке:
> Ничья 0:0 с Арсеналом
ору от никчемности портовых ху*сосов)))
(ответить)
клоп - минетный топ
петух очкастый насосал на переносы красиво
так бы вообще 0-3 всрали, если б не отдыхали
(ответить)
Залухуй взял на рот, классика.
(ответить)
Красавцы.. Джаке пора на выход . Просто задолбал уже.
(ответить)
На Эмирейтс или Зенит-Арене разницы нет, Арсенал слабее даже такого Ливерпуля, другое дело Ливерпуль сыграли как полные нулины.
(ответить)
Позор
(ответить)
ебучий румын, продать в рому завтра же этого хуесоса корявого
(ответить)
хоть Джака здесь и не причем, нельзя не отметить его вклад в эту победу, чисто на морально волевых затащил команду
(ответить)
Без двух африканских дельфинов такой матч не тащится.
(ответить)
Без негров Ливер - днище. 1 удар в створ ахахахах неудачники. Ждём в финалисты к нам великий Арсенал, чтобы ещё раз показать синий цвет Лондона.)
(ответить)
Ливерпук без сосолаха и чмоге сосо
Арсенал в 10-ом без Томиясу, Партея, Джаки, Одегара, Смитрова дал на клык портовым обморокам
а если бы клоп не на полировал на перенос 1-го матча то Арсик уже был бы в финале
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Джака конечно в очередной раз подвел команду ..каждый второй матч против топ-4 заканчивают вдесятером ..но классно держались ..первую половину второго тайма вообще играли лучше Ливерпуля ..под конец уже сил не хватило активно играть
..Сака в настоящего топа должен вырасти ..добавить бы еще в реализации моментов
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че с арсиком в финале зарубимся
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хороший матч, учитывая, что тройка нападения в таком составе вообще впервые играет, плюс брака было нереально много в простейших ситуациях, возможно из-за длительного отсутствия тренировок. в кубке самое то обкатывать состав, которым придется месяц играть, уверен тренерский штаб вынесет правильные выводы. а матча то все равно два, сегодня ничего не решалось
клопп топ
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Без Салаха и Мане атака Ливерпуля будет выглядеть так каждый матч.
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Такой уровень футбола заслуживает только окраинские 2500 рублей за 2 дня
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Пздц безыдейно. Фирминамино вообще мёртвая зона. Да и пох,
Артета топчик.
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Минамино, сделай себе харакири.
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Судейки явно за Арсенал. Иначе почему Сака не уехал на кубок Африки?
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