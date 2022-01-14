Крис Вуд: "Не мог отказать "Ньюкаслу"

Нападающий Крис Вуд заявил, что не мог отвергнуть возможность перейти в "Ньюкасл".

Ранее в четверг "Ньюкасл" завершил приобретение Вуда за 25 миллионов фунтов у "Бернли", который лишь по разнице мячей опережает "сорок" в Премьер-Лиге.



Вуд отлично себя чувствовал на "Терф Мур" и грустит, что оставляет "Бернли" в борьбе за выживание, однако Крис просто не мог отказать амбициозному клубу с "Сент-Джеймс Парк".



"Это решение не было простым. Я лишь думаю, что это отличная возможность. Я провел там замечательные четыре с половиной года, и каждый год я по-настоящему наслаждался своей игрой там. Мои партнеры по команде, персонал и клуб в целом — все было великолепно".



"Если честно, я бы предпочел уйти, когда бы "Бернли" занимал более высокую позицию в лиге, но это футбол, и порой он непредсказуем".



"Никто не может спланировать такого рода вещи, и когда такая возможность возникает, ты просто поступаешь по ситуации".



"Это была огромная возможность и огромный клуб, и я не мог это отвергнуть".



"Мой ценник? Знаете, это один из тех случаев... Ты хорош настолько, сколько клуб готов заплатить за тебя. Если "Ньюкасл" чувствует, что я столько стою в данный момент времени, то так тому и быть".



"Это непредсказуемо — возможно, через шесть месяцев вы оглянетесь назад и скажете, что это была отличная сделка и что это стоило того", — цитирует Вуда The Independent.