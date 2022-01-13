Эдегор пропустит дерби с "Тоттенхэмом"

Полузащитник "Арсенала" Мартин Эдегор заразился коронавирусом и теперь пропустит дерби с "Тоттенхэмом" в ближайшее воскресенье.

Эдегора неожиданно не оказалось в заявке "Арсенала" на полуфинальный матч Кубка Лиги против "Ливерпуля" в четверг вечером, и лондонский клуб поспешил это объяснить.



Оказывается, у Мартина был выявлен COVID-19, что заставило 23-летнего норвежца самоизолироваться.



"Арсенал" надеялся, что Эдегор вернется в строй к дерби Северного Лондона, поскольку британское правительство сокращает срок самоизоляции для инфицированных коонавирусом с семи до пяти полных дней, однако это нововведение вступит в силу только с понедельника.



Таким образом, Эдегор, забивший четыре гола и отдавший три результативные передачи в этом сезоне Премьер-Лиги, не выйдет на поле "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" в воскресенье, сообщает Evening Standard.