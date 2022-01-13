"Челси" сделает улучшенное предложение Рюдигеру

"Челси" собирается сделать своему защитнику Антонио Рюдигеру предложение о новом контракте.

Прошло уже несколько месяцев, как "Челси" выдвинул возмутившее Рюдигера предложение о новом контракте с повышением зарплаты только до 140 тысяч фунтов в неделю.



Как сказал главный тренер "синих" Томас Тухель после победы 0:1 над "Тотенхэмом" в Кубке Лиги накануне, переговоры с Антонио о продлении сотрудничества не прекращаются.



В рамках этого переговорного процесса "Челси" собирается сделать новое предложение Рюдигеру. Конечно, "синие" не готовы платить Антонио 300 тыс. фунтов в неделю, как нападающему Ромелу Лукаку, однако 28-летний немец определенно может рассчитывать на более выгодные условия, нежели предусматривалось предыдущим предложением.



Как сообщает Daily Mirror, "Челси" решился на улучшенное предложение под давлением Тухеля, который не хочет терять ключевого игрока, и из-за отличной игры Рюдигера в последние недели.