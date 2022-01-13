"Эвертон" арендовал Эль-Гази

Вингер "Астон Виллы" Анвар Эль-Гази присоединился к Эвертону" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2021/22.

Ранее днем "Эвертон" проводил на "Вилла Парк" левого защитника Люку Диня. Взамен "ириски" получили 25 миллионов фунтов — а также право аренды Эль-Гази.



26-летний игрок сборной Голландии становится третьим новичком команды Рафаэля Бенитеса в январе после крайних защитников Виталия Миколенко и Натана Паттерсона.



В прошлом сезоне Эль-Гази забил 10 голов за "Виллу" в Премьер-Лиге, однако его игровое время сократилось после назначения Стивена Джеррарда главным тренером бирмингемского клуба.



"Я всегда могу забить гол в важный момент. Я могу быть очень полезным впереди благодаря своей скорости и технике. Я могу удерживать мяч, и я хорош при игре один на один. Я готов, и мне не терпится начать".



"Я буду счастлив, если смогу забивать за "Эвертон" голы, которые забивал "Эвертону", — сообщил Эль-Гази.