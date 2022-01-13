"Эвертон" арендовал Эль-Гази
Вингер "Астон Виллы" Анвар Эль-Гази присоединился к Эвертону" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2021/22.
Ранее днем "Эвертон" проводил на "Вилла Парк" левого защитника Люку Диня. Взамен "ириски" получили 25 миллионов фунтов — а также право аренды Эль-Гази.
26-летний игрок сборной Голландии становится третьим новичком команды Рафаэля Бенитеса в январе после крайних защитников Виталия Миколенко и Натана Паттерсона.
В прошлом сезоне Эль-Гази забил 10 голов за "Виллу" в Премьер-Лиге, однако его игровое время сократилось после назначения Стивена Джеррарда главным тренером бирмингемского клуба.
"Я всегда могу забить гол в важный момент. Я могу быть очень полезным впереди благодаря своей скорости и технике. Я могу удерживать мяч, и я хорош при игре один на один. Я готов, и мне не терпится начать".
"Я буду счастлив, если смогу забивать за "Эвертон" голы, которые забивал "Эвертону", — сообщил Эль-Гази.
13.01.2022 21:00
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скузнявая псина свини жи продает вилланских топарей и покупает всякий хлам на закрытые позиции, ору)))
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