"Ньюкасл" проведет тренировочный сбор в Саудовской Аравии

Эдди Хау Позже в январе "Ньюкасл" отправится на тренировочный сбор в Саудовскую Аравию.

Как и у остальных команд Премьер-Лиги, скоро у "Ньюкасла" будут зимние каникулы, однако сложнейшая турнирная ситуация не позволяет "сорокам" расслабиться.

По информации Daily Mail, "Ньюкасл" собирается использовать предстоящее окно для тренировок, и подопечные Эдди Хау улетят в Саудовскую Аравию после матча Премьер-Лиги против "Лидса" 22 января.

Естественно, направление для тренировочного сбора выбрано не случайно. В Саудовской Аравии базируются инвесторы, купившие "Ньюкасл" за 305 миллионов фунтов у Майка Эшли в октябре.

Ожидается, что во время сбора с игроками точно встретится президент клуба Ясир Аль-Румайан. Возможно, время для футболистов найдет даже наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман.


Метки Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2022 20:00

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  1. ilovemanutd 13.01.2022 21:20 # ilovemanutd
    Самое время сделать каминг аут

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  2. hunter022 13.01.2022 20:46 # hunter022
    После возвращения парочка футболистов пропадет без следа.

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