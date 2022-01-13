"Ньюкасл" проведет тренировочный сбор в Саудовской Аравии
Позже в январе "Ньюкасл" отправится на тренировочный сбор в Саудовскую Аравию.
Как и у остальных команд Премьер-Лиги, скоро у "Ньюкасла" будут зимние каникулы, однако сложнейшая турнирная ситуация не позволяет "сорокам" расслабиться.
По информации Daily Mail, "Ньюкасл" собирается использовать предстоящее окно для тренировок, и подопечные Эдди Хау улетят в Саудовскую Аравию после матча Премьер-Лиги против "Лидса" 22 января.
Естественно, направление для тренировочного сбора выбрано не случайно. В Саудовской Аравии базируются инвесторы, купившие "Ньюкасл" за 305 миллионов фунтов у Майка Эшли в октябре.
Ожидается, что во время сбора с игроками точно встретится президент клуба Ясир Аль-Румайан. Возможно, время для футболистов найдет даже наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман.
13.01.2022 20:00
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