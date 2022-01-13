Клопп хочет играть полуфиналы Кубка Лиги в один матч
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выступил за то, чтобы играть полуфиналы Кубка Лиги в один матч, а не в два, как сейчас.
Переносом первого полуфинального матча Кубка Лиги против "Арсенала" из-за ложной вспышки коронавируса "Ливерпуль" только усложнил свой и без того непростой график на вторую половину сезона.
Клопп по-прежнему выступает за сокращение количества матчей и надеется, что вопрос о формате Кубка Лиги будет вынесен на обсуждение.
"Ковид никуда делся, и нам очень непросто уместить все матчи в расписание, так что ответный матч в полуфинале хорош лишь по одной причине — с финансовой точки зрения для Футбольной Лиги".
"Однако мы должны найти решение — пускай и не на этот год, потому что в этом году мы не просили об этом, а на будущее".
"Думаю, все футбольные люди, работающие на топ-уровне, особенно тренеры, согласятся, что мы должны уменьшить количество матчей, в долгосрочной перспективе — точно".
"Однако многие люди пытаются сделать обратное, и это направление не является правильным. Это не приведет к правильному результату".
"Поэтому в какой-то момент нам нужно будет поговорить об этом, но не сейчас — нам играть два матча в полуфинале, чему мы рады и чего мы хотим", — цитирует Клоппа Yahoo.
13.01.2022 19:00
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Последние комментарии:
Мда, если Клоппа не будет, то больше ни у одного другого тренера не хватит яиц толкать свои мудрые идеи. Будут сидеть под шконкой и молчать в тряпочку. Вот рил нахуя 2 матча во внутренних кубках и тем более таких обоссаных как кл, вообще хз.
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Красава КЛОПП, изи подрывает пердаки местной фауне)))
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соси портовый вы6лядок
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В очко долбись, ваксонутый
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Мало ли чего хочет эта падла! Пусть пасть свою унавоженную завалит!
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CHMO!!!
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