Клопп хочет играть полуфиналы Кубка Лиги в один матч

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выступил за то, чтобы играть полуфиналы Кубка Лиги в один матч, а не в два, как сейчас.

Переносом первого полуфинального матча Кубка Лиги против "Арсенала" из-за ложной вспышки коронавируса "Ливерпуль" только усложнил свой и без того непростой график на вторую половину сезона.



Клопп по-прежнему выступает за сокращение количества матчей и надеется, что вопрос о формате Кубка Лиги будет вынесен на обсуждение.



"Ковид никуда делся, и нам очень непросто уместить все матчи в расписание, так что ответный матч в полуфинале хорош лишь по одной причине — с финансовой точки зрения для Футбольной Лиги".



"Однако мы должны найти решение — пускай и не на этот год, потому что в этом году мы не просили об этом, а на будущее".



"Думаю, все футбольные люди, работающие на топ-уровне, особенно тренеры, согласятся, что мы должны уменьшить количество матчей, в долгосрочной перспективе — точно".



"Однако многие люди пытаются сделать обратное, и это направление не является правильным. Это не приведет к правильному результату".



"Поэтому в какой-то момент нам нужно будет поговорить об этом, но не сейчас — нам играть два матча в полуфинале, чему мы рады и чего мы хотим", — цитирует Клоппа Yahoo.