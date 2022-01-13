Тухель уверен, что Рюдигер подпишет новый контракт

Главный тренер "Челси" Томас Тухель выразил уверенность, что защитник Антонио Рюдигер подпишет новый контракт.

Накануне Рюдигер принес "Челси" победу 0:1 над "Тоттенхэмом" в ответном полуфинальном матче Кубка Лиги, позволив "шпорам" комфортно выйти в финал.



После дерби Тухель в очередной раз высказался насчет будущего Антонио, чей действующий контракт истекает в конце сезона, дав понять, что не ожидает потерять ключевого игрока.



"Ситуация ясна. Переговоры идут, и мы уверены. Ничего не изменилось. Каждый знает, как обстоят дела, поэтому давайте подождем, и там станет видно".



"Нам есть, что предложить, а он знает, каким игроком он является в футболке "Челси" и в окружающей "Челси" обстановке. Он очень хорошо это знает", — приводит слова Тухеля BBC.