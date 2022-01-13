Ван де Бек был предложен "Ньюкаслу" и "Боруссии"

"Ньюкаслу" и дортмундской "Боруссии" было предложено арендовать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бека.

На "Олд Траффорд" Ван де Бек остается глубоким резервистом после своего перехода из "Аякса" за 40 миллионов фунтов в 2020 году.



С момента своего трансфера Донни отметился лишь четырьмя появлениями в стартовом составе "красных дьяволов" в Премьер-Лиге и в основном вынужден довольствоваться практикой в кубковых соревнованиях.



С приходом Ральфа Рангника на тренерский мостик "Юнайтед" ситуация Ван де Бека почти не изменилась. В минувший понедельник 24-летний голландец сыграл только 18 минут против "Астон Вилы" в Кубке Англии.



Как стало известно Manchester Evening News, услуги Ван де Бека уже были предложены ряду клубов, включая "Боруссию" и "Ньюкасл".



Уход Донни позволил был Рангнику расчистить место для новичка — вроде Амаду Айдара из "РБ Лейпциг".