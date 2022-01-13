Конте объяснил, почему Ндомбеле не сыграл с "Челси"

Наставник "Челси" Антонио Конте дал понять, что полузащитник Танги Ндомбеле не сыграл против "Челси" в Кубке Лиги, потому что готовится покинуть клуб.

Конте оставил ряд вопросов своим выбором состава на ответный полуфинальный матч против "Челси". Например, Антонио не задействовал французов Уго Льориса и Ндомбеле.



Но если первый номер "шпор" просто получил передышку, то 25-летний Ндомбеле, как было решено во время недавней встречи Конте с руководством, должен вскоре уйти.



"Это было тактическое решение, но я бы не принял это решение, если бы сперва не проконсультировался с клубом. Есть клубная линия, которой я должен придерживаться", — цитирует Конте Evening Standard.