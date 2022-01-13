"Астон Вилла" купила Диня у "Эвертона"

"Астон Вилла" завершила приобретение левого защитника "Эвертона" Люки Диня ориентировочной стоимостью в 25 миллионов фунтов.

Динь оказался фактически выставлен на трансфер после того, как в прошлом месяце поругался с главным тренером "Эвертона" Рафаэлем Бенитес.



Бенитес отстранил Диня от участия в матчах и быстро пригласил на его место Виталя Миколенко из киевского "Динамо", поэтому Люке не оставалось ничего другого, кроме как уйти.



Как сообщает Sky Sports, на Диня также претендовали "Челси", "Ньюкасл", "Вест Хэм" и ПСЖ, однако "Вилле" удалось опередить их всех в борьбе за 28-летнего француза.



Динь, сыгравший 127 матчей за "ирисок" после своего перехода из "Барселоны" за 18 млн. фунтов летом 2018, становится вторым новичком "Виллы" в январе после плеймейкера Филиппе Коутиньо. Как и бразилец, Люка выбрал бирмингемцев из-за персоны их главного тренера Стивена Джеррарда.



"Я здесь из-за тренера. У нас состоялись очень хорошие встречи, мы пару раз разговаривали за этот месяц. Я чувствую его желание побеждать и показывать свой футбол — атакующий футбол с владением мячом", — сообщил Динь.