"Ньюкасл" купил Криса Вуда за 25 миллионов фунтов

"Ньюкасл" объявил о приобретении нападающего "Бернли" Криса Вуда. Сделка оценивается в 25 миллионов фунтов.

30-летний новозеландец Вуд заключил с "Ньюкаслом" контракт до конца сезона 2023/24 и стал вторым новичком "сорок" в это трансферное окно после крайнего защитника Кирана Триппьера.



Примечательно, что "Берли" лишь по разнице мячей опережает "Ньюкасл" в таблице Премьер-Лиги, однако "бордовые" были вынуждены отпустить Вуда к своему прямому конкуренту, поскольку "сороки" активировали пункт в контракте Криса о выкупе.



Вуд выступал за "Бернли" после своего перехода из "Лидса" за 15 млн. фунтов в 2017 году, забив 53 гола в 165 матчах. В этом сезоне Премьер-Лиги Крис отличился трижды.



Выступать за команду Эдди Хау новозеландец будет под 20-м номером, как и в своей сборной, за которую он провел 60 матчей и забил 27 голов.



Помимо "Лидса" и "Бернли", Вуду также довелось поиграть в Англии за "Барнсли", "Брайтон", "Бирмингем", "Бристоль Сити", "Миллуолл" и "Лестер".