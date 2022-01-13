"Ньюкасл" купил Криса Вуда за 25 миллионов фунтов
"Ньюкасл" объявил о приобретении нападающего "Бернли" Криса Вуда. Сделка оценивается в 25 миллионов фунтов.
30-летний новозеландец Вуд заключил с "Ньюкаслом" контракт до конца сезона 2023/24 и стал вторым новичком "сорок" в это трансферное окно после крайнего защитника Кирана Триппьера.
Примечательно, что "Берли" лишь по разнице мячей опережает "Ньюкасл" в таблице Премьер-Лиги, однако "бордовые" были вынуждены отпустить Вуда к своему прямому конкуренту, поскольку "сороки" активировали пункт в контракте Криса о выкупе.
Вуд выступал за "Бернли" после своего перехода из "Лидса" за 15 млн. фунтов в 2017 году, забив 53 гола в 165 матчах. В этом сезоне Премьер-Лиги Крис отличился трижды.
Выступать за команду Эдди Хау новозеландец будет под 20-м номером, как и в своей сборной, за которую он провел 60 матчей и забил 27 голов.
Помимо "Лидса" и "Бернли", Вуду также довелось поиграть в Англии за "Барнсли", "Брайтон", "Бирмингем", "Бристоль Сити", "Миллуолл" и "Лестер".
13.01.2022 14:30
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Вууд отличный Таргетмэн. Вместе с Жоэлинтоном и Ласельзем будут доминировать при стандартах.
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Надеюсь вылетят к ебеням, удачного полёта.
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хм, а может "Ньюкасл" купил Вуда не потому, что считает его хорошим напом, а с целью ослабить "Бёрнли" и финиширвать выше них в таблице? в конце концов вылет в Чемпионшип по финансовым потерям для клуба будет даже выше этих 25 млн., что отдали за Вуда.
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