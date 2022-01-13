Клопп уверен, что Салах способен стать футбольным долгожителем

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что его нападающий Мохамед Салах способен стать футбольным долгожителем вроде Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед".

Салах выдающимся образом проводит этот сезон, являясь лучшим бомбардиром Премьер-Лиги с 16 голами.



Однако в июне Мохамеду исполнится 30 лет, и кажется, что в том числе из-за возраста боссы "Ливерпуля" не спешат удовлетворять запросы египтянина по новому контракту.



Клопп в свою очередь не сомневается, что Салаху по силам сохранить свою впечатляющую форму и на четвертый десяток лет, как это сделали Роналду и Лионель Месси.



"Да, думаю да. Это в его характере, он целеустремлен и тренируется соответствующим образом. У него невероятное отношение к работе — он первый приходит и последний уходит, он делает правильные вещи".



"Он знает свое тело, он знает, что делать, он прислушивается к экспертам здесь и постоянно стремится стать лучше. Он так упорно трудился, чтобы достичь того, что имеет сейчас, и он не будет довольствоваться меньшим. Поэтому да, я максимально уверен", — цитирует Клоппа ESPN.